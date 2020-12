El cantante, Manuel Mijares reveló los motivos por los cuáles terminó su matrimonio con Lucero.

Manuel Mijares y Lucero desde que se casaron en 1997 y su boda fue transmitida por televisión abierta, se mantuvieron como una de las parejas más populares del mundo del espectáculo hasta marzo de 2011, cuando anunciaron su separación, y a casi diez años de su divorcio, el cantante dio detalles sobre la relación que tuvo con la actriz.

Fue en el programa de YouTube de “La Entrevista con Yordi Rosado”, donde Manuel Mijares recordó cómo fue creciendo a lo largo de su carrera, por lo que hablar sobre la etapa que vivió junto a Lucero no podía faltar.

Manuel Mijares detalla cómo conoció a Lucero

Manuel Mijares sabía quién era Lucero porque ya aparecía en televisión como ‘Chispita’, pero fue en la película “Escápate Conmigo” cuando la conoció en persona y ella tendría 17 años. El cantante indicó que le lleva entre 10 y 11 años a Lucero, y probablemente “ese fue el problema” en la relación.

El mexicano detalló que él no quería hacer la cinta, porque no es actor y no le gusta actuar, pero en aquel tiempo, a finales de la década de los 80, invitaban a los cantantes que tenían éxito a participar en películas o telenovelas.

Al conocer a ‘Lucerito’, Mijares recordó que “le encantó”, pero por cuestiones laborales dejaron de verse al terminar la producción de “Escápate Conmigo” , sin embargo, se volvieron a contactar años después.

Posteriormente, Manuel Mijares y Lucero trabajaron en una canción juntos, pero el cantante dijo que ella “hizo su venganza y se hizo la difícil”, pero poco a poco comenzaron a convivir más hasta que se hicieron novios, duraron un año, y después se casaron.

“El matrimonio fue muy padre, muy respetuoso. Lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también, entonces estábamos acostumbrados a que o estaba uno o estaba el otro”. Manuel Mijares

Manuel Mijares y Lucero se siguen tratando con cariño y respeto

Manuel Mijares reveló que, con el tiempo, entre giras y llamados, él y Lucero se separaron de habitación, pero mantenían una buena relación hasta la fecha.

“Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño. (…) Tú como adulto superas esto, lo entiendes, vives el luto, lo superas”. Manuel Mijares