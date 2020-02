Macaulay Culkin revela la verdad sobre su relación con Michel Jackson

En entrevista para la revista Esquire, el actor habló detalladamente sobre la cercanía que mantuvo con el ‘Rey del pop’.

Macaulay Culkin por fin habló y reveló la verdad sobre la relación que mantuvo con Michel Jackson. Tras años de especulaciones el actor detalló el tipo de amistad que mantuvo con el ‘Rey del pop’.

En entrevista para la revista masculina Esquire, el actor de ‘Mi pobre angelito’ habló abiertamente sobre su vida privada y la relación que mantuvo con el popular cantante y de esta manera poner fin a los rumores sobre un abuso sexual.

Durante muchos años se ha especulado sobre los abusos sexuales a menores de edad que realizaba Michel Jackson, los cuales volvieron a resurgir el año pasado con el estreno del documental ‘ Leaving Neverland ’, en donde dos de los niños que eran amigos del ‘Rey del pop’ revelaron los abusos que vivieron por parte del artista.

Wade Robson y James Safechuck detallaron que durante sus años de amistad con Jackson - y aun siendo menores de edad- fueron víctimas de abusos sexuales, los cuales o la mayoría de ellos habían ocurrido en el rancho ’Neverland ’.

En ese momento el nombre de Macaulay Culkin volvió a surgir, pues durante años mantuvo una estrecha amistad con el cantante. Para la revista el actor de 39 años señaló que nunca le hizo nada, que durante todo el tiempo que pasaron juntos tampoco vio que hiciera algo inapropiado.

"Mira. Voy a comenzar con la línea, no es una línea, es la verdad: nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada" Macaulay Culkin

Macaulay Culkin detalló en la entrevista que pese a los señalamientos él no podría asegurar o negar nada, y aunque existen algunas voces que dicen que miente para proteger al artista, el actor dejó claro que en estos momentos no tendría caso ocultar la verdad.

“No tendría motivos para retener nada. El tipo ha fallecido. En todo caso, no voy a decir que sería elegante o algo así, pero en este momento es un buen momento para hablar. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría totalmente. Pero no, Nunca vi nada; él nunca hizo nada” Macaulay Culkin

El actor señaló para la revista Esquire que durante estos años se le ha acercado diferentes personas que buscan una declaración sobre su relación con Michel Jackson, sin embargo él ha preferido no hacerlo por el poco respeto que muestran a la trayectoria del artista.

"Me crucé con James Franco en un avión. Nos habíamos visto dos o tres veces a lo largo de los años. Le saludé con un gesto mientras poníamos las maletas en los compartimentos de cabina. ¿Qué tal estás? Bien, ¿tú? Lo típico...y él me dijo: 'Vaya con el documental'. Yo le respondí: 'Ajá', y me quedé en silencio. Él siguió insistiendo: '¿Qué te pareció lo que cuenta?'. Me di la vuelta y le dije: '¿A ti te apetecería hablar ahora de tus amigos muertos?'. Me contestó tímidamente que no, y entonces le dije fue un placer verte y me marché”, relató el actor sobre la manera que se acercan a él para saber de Michel.

En la entrevista para la publicación donde él es la cara de la portada, Culkin recordó la última vez que vio al ‘Rey del pop’ . Su encuentro breve ocurrió en 2005 en un baño en el Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara -donde el actor había acudido a testificar a favor del cantante quien había sido acusado de abusar sexualmente de un niño e 13 años-, Jackson entró y al verlo le dijo: "Mejor no hablemos. No quiero influir en su testimonio".

De acuerdo con el actor, ambos se rieron y posteriormente se abrazaron. Michel Jackson falleció en 2009 por una sobredosis de propofol.

Macaulay Culkin siempre a defendido su amistad con el astro del pop, alegando que ha sido una de las pocas personas que lo ha comprendido a pesar de la diferencia de edad, ya que nunca lo trató como una estrella y sólo era una persona más.

“Él era asombroso, dulce y gracioso. La gente no sabe lo gracioso que realmente era”, reveló Macaulay en el 2019

La edición de Esquire dedicada a Macaulay Culkin estará disponible para el público en general a partir del 18 de Febrero.