En la última semana, Lizbeth Rodríguez ha causado gran polémica luego de acusar a Juan de Dios Pantoja de haberle sido infiel ha Kimberly Loaiza.

En un episodio más de esta trama, la popular youtuber le pide perdón a Kenia Os por el escándalo pues reconoce que intentó perjudicarla. Entre lágrimas, la youtuber dice en su nuevo video que en ese momento no sabía lo que hacía ya que la entrevista realizada a la exesposa de la pareja de Kena Os fue organizada por Badabun.

En el video en el que pide perdón a la también youtuber, Rodriguez señala que en ese momento no se dio cuenta de lo que hacía y que ella pensó que solo cumplía con su trabajo .

“No medí lo que estaba haciendo, no le tomé importancia. Para mí solamente era hacer una entrevista y ya, no pensé en las repercusiones que esto podía tener. No me di cuenta y me siento super mal”

Lizbeth Rodríguez