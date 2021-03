Lidia Ávila pasó uno de los momentos más difíciles de su vida hace 12 años: la muerte de su hija Sophia

Lidia Ávila recordó a hija Sophia, quien tendría 12 años de edad. La artista compartió un video inédito de su pequeña, junto a un emotivo mensaje.

“Hoy quiero compartir algo muy mío, creo que a nadie se lo había enseñado, un video de mi hermosa Sophia, hoy cumpliría 12 años y parece que fue ayer cuando la grabé sonriendo y haciendo sonidos" Lidia Ávila

Aunque la muerte de su hija fue uno de los momentos más difíciles en la vida de Lidia Ávila, la famosa señala que su corazón ha sanado y ahora la recuerda con alegría y está agradecida por haberla conocido, aunque fuera por poco tiempo.

"Hoy no lloro mi niña, hoy tengo una sonrisa en el rostro porque así te recuerdo, porque hoy te llevo en mi mente y en mi corazón, estoy segura que nos volveremos a encontrar para cantar y abrazarnos por toda la eternidad. Feliz cumpleaños mi niña, el cielo está de fiesta" Lidia Ávila

VIDEO: Lidia Ávila y su hija Sophia compartieron felicidad

En el clip de video publicado en Instagram se puede observar a Lidia Ávila platicando con su hija Sophia. La bebé, al escuchar la voz de su mamá, no deja de sonreír y balbucear.

La alegría de ambas, inmortalizada en el video, ha alcanzado más de 170 mil reproducciones en Instagram. También se ha llenado de muchos mensajes de amor y fuerza para Lidia Ávila.

“Sophia siempre está contigo, y cuida de todos cada segundo desde el cielo”, “Gracias por compartir”, “Esa sonrisota hermosa, está en tu voz cada vez que cantas Chinolia. Feliz Cumple Sophie”, “Qué Dios la bendiga a ella y a sus hermanos siempre. Una brillante estrella en el cielo”, “te queremos Lidia”, son algunos de los comentarios que los fans de Lidia Ávila le han escrito al compartir este momento tan íntimo con hija Sophia.

Lidia Ávila narra la muerte de su hija

Lidia Ávila, integrante de OV7, nunca ha ocultado lo doloroso que fue la muerte de su hija Sophia, pero tampoco había dado tantos detalles. Hasta hace unos meses y entre lágrimas, la cantante narró su experiencia con Yordi Rosado.

Lidia Ávila dijo que en un momento no entendió muy bien a qué se referían los doctores luego de que adelantaron su parto, hasta que le dijeron que Sophia no iba a vivir por mucho tiempo. “¿Cómo? mi hija se va a morir, y me dijeron ‘sí’” , narró.

Tras esos difíciles meses, Sophia pudo irse con ella a su casa, pero tiempo después sufrió un paro cardiorrespiratorio en su casa, por lo que fue ingresada a terapia intensiva y ahí pasó sus últimos días. Lidia Ávila contó lo difícil que fue procesar la muerte de su hija, sin embargo tuvo que reponerse y tratar de sacar algún aprendizaje.

Actualmente, Lidia Ávila tiene dos hijos junto a Isaac de Hita.