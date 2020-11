En redes sociales los internautas están comparando los votos de los tres candidatos

La participación de Kanye West en la elección presidencial de Estados Unidos 2020, ha generado gran polémica convirtiéndose en un personaje que puede compararse con los entonces candidatos a la presidencia de México en 2018, Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Así, usuarios de redes sociales pusieron en balanza los votos, luego de que Kanye abandonara la candidatura a la presidencia con la promesa de volver en 2024, ya que su postura independiente para ocupar la Casa Blanca llegó tarde para las actuales elecciones.

West obtuvo menos de 60 mil votos durante la madrugada de este 4 de noviembre (uno de ellos el de él mismo), obteniendo un 0.3 por ciento de los números y quedando en quinto lugar entre los candidatos, mientras que Ricardo Anaya alcanzó los 12 millones 600 mil votos encabezando a la coalición Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y MC.

Por su parte, José Antonio Meade tuvo 9 millones 200 mil votos con la coalición Todos por México integrada por PRI, PVEM y NA. Es decir, AMLO obtuvo la presidencial con 30 millones 112 mil votos representando a la coalición Juntos Haremos Historia, a su vez que Ricardo Anaya y Meade se quedaron en el segundo y tercer lugar de los números.

Votos AP

Perfiles de los candidatos

Kanye West es un rapero estadounidense que también se ha desempeñado como compositor, productor, diseñador y actor. Está casado con Kim Kardashian, la socialité, influencer y estrella del famoso reality 'Keeping Up with the Kardashians'. West sufre de bipolaridad, trastorno que quedó evidenciado durante su discurso de candidatura a las elecciones presidenciales de EU.

En tanto, Ricardo Anaya es un político y abogado mexicano, militante del PAN. Fue sido diputado plurinominal del Congreso del Estado de Querétaro de 2009 a 2011 y diputado federal plurinominal del Congreso de la Unión de 2012 a 2015. José Antonio Meade es un político y economista también mexicano, secretario de Energía del 7 de enero al 9 de septiembre de 2011 y secretario de Hacienda y Crédito Público del 9 de septiembre de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2012.