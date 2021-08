El pasado 17 de abril, Lizbeth Rodríguez señaló que Juan de Dios Pantoja le era infiel a Kimberly Loaiza. Luego de esta acusación salieron a la luz videos íntimos del influencer con otras personas.

Tras la polémica y a pesar de que se disculpó públicamente con Kimberly, el youtuber confirmó su ruptura y anunció el cierre de su canal de YouTube.

A través de un video, Juan de Dios Pantoja señaló que hay muchas personas que quieren perjudicar su carrera sacando noticias de su pasado y que han afectado su relación sentimental con Kimberly Loaiza.

“Estoy triste y no por las difamaciones que hasta la fecha siguen haciendo en contra mía, estoy triste por mi relación con Kimberly. Ella se ha sentido muy mal después de todas las historias falsas, las burlas” Juan de Dios Pantoja

De acuerdo con el influencer, tras la polémica la relación con la también youtuber cambio. Kimberly le pidió que se fuera de la casa y él reconoció que no quiere que su historia de amor termine por errores cometidos en el pasado.

“Kimberly me pidió que me fuera, Kimberly me terminó... yo sé que está cansada de mí, no creo que sea un tiempo, yo la conozco, nunca me había dicho algo así. Siento que algo murió en su corazón . Me duele pensar que no sólo sea un tiempo, que decida quedarse sin mí. Me duele que esta historia termine así”, declaró en el video titulado “Adiós”.

Pantoja le pidió públicamente a Loaiza que por favor le perdonara los errores que cometió y prometió que todas sus redes sociales están “abiertas” para ella.

Además, Pantoja acepta que ha maltratado a su prometida Kimberly, pero asegura que si existe otra oportunidad va a cambiar.

"Tú sabes que con coraje todos decimos cosas de las cuales luego nos arrepentimos, tú sabes lo explosivo que soy el problema que tengo para controlarme, pero te juro que voy a trabajar en eso, voy a cambiar también eso, enojado yo sé que te he tratado mal sé que te he dicho groserías” Juan de Dios Pantoja

En su video culpa a Lizbeth Rodríguez y a Badabun , pues asegura que fueron ellos quien orquestaron toda la polémica para acabar con su relación y carrera artística.

“Jamás mandé eso, a mí me los sacaron de mi celular. Los de Badabun no son personas buenas, no son personas con buenas intenciones” Juan de Dios Pantoja

El también cantante aprovechó su video para anunciar el cierre de su canal de YouTube el próximo 4 de mayo , pues asegura que no tiene ánimo de seguir creando contenido.

“Puedo vivir perfectamente sin YouTube" Juan de Dios Pantoja