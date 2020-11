José Ramón Fernández dice que no le entiende a la 4T

Además, comentó que no ve las mañaneras

México.- El conductor deportivo de televisión José Ramón Fernández comentó que no ve las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y no le entiende a la “Cuarta Transformación”.

Víctor Trujillo, quien interpreta a Brozo, invitó al periodista “Joserra” al programa TeneBrozo para hablar sobre la televisión pública, el Instituto Mexicano de la Televisión (Imevisión), de su participación en el programa Los Protagonistas y su competencia con Televisa, de cuando trabajaron juntos en dicho programa, del actual presidente , entre otros temas.

José Ramón Fernández contó a Brozo que la televisión está “desapareciendo” porque ya casi no se ve, solo los eventos en vivo; por lo que Trujillo aprovechó a preguntarle sobre las conferencias mañaneras de AMLO, que se transmiten de lunes a viernes a las 7 de la mañana.

“Joserra” comentó que no las ve porque son muy temprano y el programa Futbol Picante, que conduce para ESPN, termina hasta las 12 de la noche.

"No me levanto temprano porque me acuesto muy tarde porque hago (Futbol) Picante de 11 a 12 de la noche. Termino exhausto" José Ramón Fernández

Ya entrados en el tema, Brozo le preguntó al conductor si le gustaba la “4T” y como va los casi dos años de gobierno de López Obrador, ya que ambos han vivido varios sexenios y hasta fueron invitados a Los Pinos.

“Está pasando, vamos a ver cómo le va. No le entiendo (a la ‘Cuarta Transformación’)” José Ramón Fernández

Si quieres ver el momento, se encuentra en el minuto 34:20.

Fernández nunca ha hecho públicamente un comentario en contra de López Obrador. En algunas ocasiones ha comentado que le robaron la presidencia en 2006 y cuando ganó las elecciones en 2018 escribió en su cuenta de Twitter que ojalá le alcancé el tiempo en el sexenio para llevar a cabo la “4T”.

En marzo pasado criticó a Javier Hernández, “el Chicharito”, porque el futbolista expresó que México ha retrocedido con AMLO. A lo que “Joserra” dijo: