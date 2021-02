Ítati Cantoral dio detalles de cómo es el proceso para conseguir la vacuna en Estados Unidos



Ítati Cantoral ha dicho a la prensa que aún no se ha vacunado contra el coronavirus pero que espera recibir pronto la vacuna contra el Covid-19, ¿viajará a Estados Unidos para recibir la dosis al igual que lo hizo Pepillo Origel?

De acuerdo a una entrevista, la protagonista de ‘La Mexicana y el Güero' ha confesado que no se ha puesto la vacuna contra el coronavirus y que aunque su hermano es residente de McAllen, Texas, ella no piensa viajar a Estados Unidos para recibir la dosis sino que esperará su turno en México como todos los demás.

“Allá también te tienes que poner en una lista, aunque en la frontera donde vive mi hermano, donde tiene la casa en McAllen, escuché que no te piden papeles; están vacunando a los indocumentados porque si no está vacunado todo el mundo no sirve la vacuna” Itatí Cantoral

Ítati Cantoral mencionó la importancia de vacunar a los migrantes

Durante la entrevista, Ítati Cantoral mencionó que de nada sirve tener a un país aislado con las fronteras cerradas y sólo se vacunan a los americanos sí a miles de indocumentados no se les va a aplicar.

Además Ítati Cantoral precisó que, para que puedan considerar a alguien en Estados Unidos para aplicar la dosis de la vacuna anti coronavirus se tiene que hacer una fila muy grande en donde anuncian en donde se colocará.

Sin embargo, indicó Itatí Cantoral que se puede permanecer ahí toda la noche pero, de llegar al último lugar ya no se obtiene un lugar para poder tomar la vacuna anti Covid-19; admitió que existe esta forma o llenar un formato para esperar la llamada de las autoridades correspondientes.

Caso de Pepillo Origel y la vacuna contra el coronavirus

Hace unas semanas, Pepillo Origen dio de que hablar en medios internacionales luego de que en su cuenta de instagram publicara que se había vacunado en Miami, Florida ; es decir, que viajo a Estados Unidos únicamente para poder aplicarse la vacuna contra el coronavirus sin ser un residente estadounidense.