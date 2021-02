Irina Baeva mostró en redes sociales su felicidad de reencontrarse con su familia a la distancia.

Las últimas semanas no han sido fáciles para Irina Baeva, y es que desde que surgió el escándalo de Gabriel Soto, tras la filtración de un video íntimo, la actriz ha estado en la mira del ojo público, sin embargo, en redes sociales se mostró feliz al tener un encuentro virtual con su familia.

Y es que, hay que recordar que Irina Baeva es originaria de Rusia, por lo que toda su familia vive en ese país, pero dejó en claro que la distancia no es pretexto para mantenerse alejada de sus seres queridos.

Fue en las historias de su cuenta de Instagram que Irina Baeva, de 28 años de edad, publicó una serie de videos cortos sobre algunos de los emotivos momentos que pasó con su familia.

A pesar de ser discreta con su vida privada, la actriz de telenovelas indicó que una de las razones de la videollamada fue para felicitar a su mamá por su cumpleaños.

En un primer video, aparece Irina Baeva en un recuadro mientras conversa con su mamá, quien luce muy sonriente y abrazada de su esposo, el padre de la actriz. A esa historia, la también modelo añadió: “Felicitando a mi mami bella en su día”.

Irina Baeva y sus papás @irinabaeva / Instagram

Posteriormente, la protagonista de ‘Vino el amor’, compartió otro clip en el que aparece su hermana con su hijo, a quien le ocultó el rostro para no revelar su identidad.

Irina Baeva reafirmó en una tercera que historia que la distancia nunca va a importar, pues aseguró que su familia “siempre está con ella” .

Irina Baeva y su mamá @irinabaeva / Instagram

Irina Baeva defiende su anillo de compromiso tras críticas

Por otro lado, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Irina Baeva rompió el silencio y defendió su anillo de compromiso, el cual ha sido criticado por su tamaño, en comparación al que recibió Geraldine Bazán , exesposa de Gabriel Soto.

Irina Baeva recordó que cuando anunció a sus padres sobre su compromiso con Gabriel Soto, fue muy conmovedor, pues soltaron algunas lágrimas, por lo que lejos de las críticas, lo que a ella la hace sentirse plena y feliz es su relación con el actor y no el tamaño del anillo.