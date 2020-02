Humberto Zurita recuerda a Christian Bach a un año de su partida con hermoso mensaje

Humberto Zurita resaltó en su publicación de Instagram la inteligencia de su amada esposa Christian Bach.

Hoy se cumple un año de la partida de la partida de la hermosa y querida actriz Christian Bach. Hoy en su primer aniversario luctuoso Humberto Zurita compartió en Instagram un sentido y tierno mensaje en memoria de la madre de sus hijos

"Christian mi hermosa Christian, van a pasar los años o días que me queden por vivir y seguirás viva en mi corazón y en mi memoria. Siempre voy a agradecer haber estado a tu lado, haber sido tu cómplice y tu compañero, hace un año te despediste de tus hijos y mi vida, y no he dejado de sentir tu presencia como cuando estábamos juntos" Humberto Zurita. Actor

El actor señaló que todos los proyectos que tenía Christian Bach tenían éxito y eso fue gracias a la pasión con la que hacía las cosas. Además aplaudió su gran visión para hacer nacer estrellas y lanzar la carrera de muchos actores, siempre congruente con tus principios.

"Siempre admire tu pasión por la vida, tu energía y entrega por cada cosa que emprendías, cuando te conocí, ya eras una gran actriz y bailarina y habías terminado tu carrera de abogada, estabas llena de virtudes" Humberto Zurita. Actor

Humberto Zurita resaltó en su publicación que la mirada azul de su amada esposa, brotaba la belleza de su alma y su gran inteligencia, por lo que fue un privilegio coincidir.

“Una Diosa hecha mujer, Sebastian y Emiliano, están forjados con tu carácter y gracias a tu amor, educación y principios, viven honrando tu memoria con vigor, nunca estarás ausente en nuestros corazones, nunca serás olvidada, en mi alma, anida el deseo de volverte a encontrar en la ecuación del tiempo" Humberto Zurita. Actor

Christian Bach falleció el pasado 26 de febrero a los 59 años de edad a consecuencia de un paro respiratorio; fue hasta el 1 de marzo cuando su familia dio a conocer la triste noticia.