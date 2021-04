Henry Cavill ha hecho oficial su relación a través de una foto en su Instagram

A través de su Instagram, Henry Cavill presentó de manera oficial a su nueva novia Natalie, esto luego de que se filtraran fotos de la pareja mientras paseaban a su perrita Kal.

Luego de que el Daily Mail filtrara fotos de Henry Cavill junto a su nueva novia, el Internet y redes sociales explotaron, especialmente en memes creados por aquellos fans que quedaron con el corazón destrozado.

Sin embargo y lo que muchos no esperaban es que el actor que da vida a Superman, es decir Henry Cavill confirmara que efectivamente se encuentra en una relación con una fotografía en su Instagram en donde el actor británico mira sonriendo a su nueva pareja.

“Este soy yo mirándole tranquilamente, confiado, poco antes de que mi hermosa y brillante amor, Natalie, me destruya en el ajedrez” Henry Cavill

¿Quién es Natalie, la nueva novia de Henry Cavill?

Pese a que Henry Cavill no etiquetó a su nueva novia en Instagram para evitar el acoso de algunos fans, los mas intensos han logrado dar con el paradero de la chica misteriosa que se robó el corazón de Cavill y es nada más y nada menos que Natalie Viscuso quien , por cierto también compartió la misma foto que Cavill en sus redes sociales.

Natalie Viscuso no comparte el mismo trabajo de Henry Cavill, es decir que no es actriz pero sí se encuentra envuelta en la industria de Hollywood pues la mujer de 32 años es vicepresidente de Television and Digital Studios, Legendary Pictures.

Así es, la misma productora que produce 'The Witcher' -serie en la que Henry Cavill protagoniza- y produjo la película de ' Enola Holmes ' (2020) para Netflix -en donde Cavill interpreta a Sherlock Holmes-.

Asimismo colaboró con Warner Bros. para las películas de ‘Superman Regresa’ (2006) y para toda la saga del Monsterverse y mas recientemente con ‘ Godzilla vs. Kong ’ (2021), una de las películas con mas vistas durante la pandemia por coronavirus.

Asimismo, la compañía ha tenido grandes estrenos como ‘Batman Begins’ (2005), ‘Watchmen’ (2009), ‘Donde viven los monstruos’ (2009) y muchas otras más.