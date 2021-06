Héctor Parra niega haber abusado sexualmente de su hija; la demandará por difamación

El actor Héctor Parra está haciendo todo para limpiar su nombre debido a que desde hace varias semanas, su expareja Ginny Hoffman, lo está acusando de haber tocado indebidamente a su hija Alexa, quien hoy tiene 18 años.

En declaraciones para la revista TV Notas, la actriz de “Chiquilladas” dice haberse alejado de Héctor porque su hija Alexa le confesó que desde los 12 años, ha sido abusada sexualmente por su padre.

Al respecto, Parra se presentó al programa Venga La Alegría, donde le hizo frente a las acusaciones de su hija y ex esposa, asegurando que mienten y que jamás tocó o miró lascivamente a Alexa, quien cree lo está acusando bajo la manipulación de Ginny.

Dijo desconocer por qué su expareja insiste en el abuso, por lo que Flor Rubio le preguntó directamente si el enojo de la actriz fue porque descubrió que él tenía una relación con otro hombre: “Es absolutamente falso. No descubrió nada y además, que comentario tan homofóbico, porque el hecho de seas homosexual no va de la mano con que seas asesino. Eso no es cierto, nosotros nos separamos en buenos términos”.

Asimismo se negó a responder si es o no homosexual: “La cuestión de mi cama, se queda muy personal, no me hace mal, no me hace menos”, sentenció y pidió enfocarse en la acusación, misma que no entiende porque primero se hizo públicamente y después se hará frente a un juzgado.

“Porque no es verdad. Alexa está siendo utilizada como carne de cañón”, insiste e insinúa que Ginny tiene conflictos con él e incluso con su hija Daniela, fruto de su relación con otra mujer pues desde que estuvieron juntos le incomodaba la presencia de la muchacha.

Confiado en su verdad y asegurando que es totalmente inocente, advierte que tomará acciones legales en contra de quienes lo están difamando, comenzando por Ginny Hoffman, la revista de espectáculos que publicó las declaraciones acusatorias así como otro medio de comunicación, y una demanda más en contra de su hija Alexa Parra Hoffman, esto con la finalidad de que pruebe el supuesto abuso.