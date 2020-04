A través de Instagram, la actriz confirmó que se encuentra con su hijo Santino luego de que realizó una cuarentena en casa de su papá Pato Borghetti.

Luego de que Patricio Borghetti y Odalys Ramírez confirmaran que habían sido diagnosticados con Covid-19, Grettell Valdez reconoció que tendrá que pasar un tiempo alejada de su hijo ya que -como medida de prevención-, él se tenía que mantener aislado en casa de su papá.

A través de un video en Instagram, la actriz confirmó que, tras 15 días en aislamiento, ya se reunió con su hijo Santino , quien ese encuentra en perfecto estado de salud.

"Feliz, hoy es uno de los días más bonitos, gratificantes y felices de mi vida porque ya está conmigo Santino, te amo hijo", escribió la actriz en su post.

De acuerdo con la actriz, decidió seguir el periodo de cuarentena en su casa en la playa, por lo que ya se mudó con su familia. Al borde del llanto Grettell Valdez reveló que su hijo ya se encuentra con ella.

“Ahora no me importa si me tengo que quedar un mes más, pero estoy contenta y feliz porque estoy al lado de la persona que más amo en mi vida. Soy una cursi, voy a llorar… ¡Ya está conmigo mi chaparrito! Ya está conmigo” Grettell Valdez

La actriz continúo su video hablando con su hijo y puntualizando que muchas mamás se habían puesto en contacto con ella señalándole que entendían la situación que estaba viviendo al tener que pasar el aislamiento por el Covid-19 lejos de él.

“Quiero decirte que mucha gente estuvo escribiendo, muchas personas que son mamás y que entendían la situación que pasaba, estuvieron al tanto de cómo estabas tú; él está perfecto, está muy bien, pasaron 15 días y ahora ya está con mamá” Grettell Valdez

Grettell Valdez agradece a sus seguidores por su apoyo

Grettell Valdez agradeció a las personas que le mostraron su apoyo: “Gracias por estar conmigo, los amo... ahora sí estoy muy feliz porque pasaremos esto juntos, seguimos aquí en familia... gracias por siempre preocuparse y estar al pendiente de mí y de mi familia”

Para finalizar su video en Instagram, la actriz mandó un mensaje de apoyo para todas las personas que se han visto afectadas por la contingencia del Covid-19.