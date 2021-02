Miguel Armando, hijo menor de Gloria Trevi, dio positivo a Covid-19

Gloria Trevi compartió un emotivo mensaje en Instagram dedicado a su hijo menor Miguel Armando quien dio positivo a coronavirus, quien es fruto de su relación con el empresario Armando Gómez.

La cantante Gloria Trevi reveló hace unos meses que el virus “llegó a su familia”, pero todo parece indicar que nuevamente la intérprete pasa difíciles momentos al enfrentarse a esta enfermedad.

Armando, hijo de Gloria Trevi Captura de Pantalla

Gloria Trevi dedicó un emotivo mensaje a su hijo

A través de su cuenta oficial de Instagram, Miguel Armando, hijo menor de Gloria Trevi, dio a conocer que es positivo a Covid-19. Posteriormente la cantante mexicana compartió una foto mientras lo abraza. De hecho, la interprete de 'Con los ojos cerrados' y 'Vestida de azúcar, entre otros, le dedicó un emotivo mensaje a la distancia.

"Así quisiera estar contigo en estos momentos. Te abrazo con mi alma, te amo" , fueron las palabras de Gloria Trevi para su hijo. Cabe señalar que la interprete se prepara para su presentación de esta noche en Premio Lo Nuestro, mientras él se encuentra aislado.

Hasta el momento, Gloria Trevi no ha dado ninguna otra declaración en torno al tema, sólo desea que el virus no afecte más a su familia y si lo hace no sea tan agresivo.

Por otra parte, algunos fans de la querida artista han estado al pendiente de Miguel Armando, quien ha recibido ánimos y buenas vibras, a través de las redes sociales y algunas recomendaciones que sus fans le han hecho para salir adelante contra el coronavirus.