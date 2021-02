Gabriel Soto respondió a las críticas que recibió sobre el tamaño del anillo de compromiso de Irina Baeva a diferencia del de Geraldine Bazán.

Hace unos días Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron su compromiso en redes sociales, sin embargo, el anillo que le dio recibió algunas críticas por el diseño y tamaño , por lo que el actor ha revelado por qué escogió esa sortija.

A pesar de que desde que se filtró un video íntimo de Gabriel Soto, tanto él como Irina Baeva han estado en el ojo del huracán, pero han compartido lo enamorados y felices que están, sobre todo porque se comprometieron el pasado 25 de octubre de 2020.

No obstante, las críticas comenzaron debido a que hubo quienes señalaron la diferencia de tamaño entre el anillo de compromiso que recibió Geraldine Bazán por parte de Gabriel Soto, y el de la actriz rusa, Irina Baeva.

Por lo anterior, para Gabriel Soto lo que realmente importa es el “tamaño del amor” , mientras que las críticas reflejan “superficialidad”, así lo expresó en una entrevista para la edición de Estados Unidos de la revista ¡Hola!

“Primero, que el tamaño no tiene absolutamente nada que ver, aquí lo que importa es el tamaño del amor. Segundo, la gente dice que un anillo más grande y demás, la verdad es que pienso que es pura superficialidad y materialismo”. Gabriel Soto

En ese sentido, Gabriel Soto reconoció que el comprar ese anillo de compromiso sería más elegante por lo “discreto” y “sencillo”.

Gabriel Soto e Irina Baeva esperarían a que pase la pandemia para casarse

Aunque Gabriel Soto e Irina Baeva hicieron público su compromiso, el actor detalló que aún no están planeando la boda, pues esperan a que mejore la situación mundial por la pandemia de Covid-19 para que la familia de la actriz pueda viajar desde Rusia .

“Todavía no tenemos nada planeado, no tenemos fecha (…) La idea es que la familia de Irina viaje de Rusia, sobre todo sus papás, su hermana con su esposo, la gente más cercana, no mucha gente, porque evidentemente no todos pueden viajar”. Gabriel Soto

Asimismo, Gabriel Soto comentó que hasta que se abran los vuelos internacionales y se adapten a los proyectos de trabajo podrán organizar “una cosa bonita” .

Por último, el actor, Gabriel Soto dijo que él e Irina Baeva continuarán en el proceso para adaptarse como pareja, así como “entender las necesidades” de ambos y seguir su camino juntos. “Vamos paso a paso”.