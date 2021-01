Según el abogado de la Piñatería Ramírez, se tomaron las precauciones debidas para evitar que prospere una demanda por parte de Gabriel Soto

La piñatería Ramírez ha cobrado fama en todo México durante los últimos meses, gracias a que han sabido aprovechar los temas del momento en su beneficio.

Así, en redes sociales ha presentado piñatas de personajes como Hugo López-Gatell, Bad Bunny, el coronavirus y más recientemente una que hace alusión al video sexual de Gabriel Soto.

Ante la posibilidad de que el actor demande a la empresa ubicada en Tamaulipas, su dueño, Dalton Javier Ramírez afirma que se encuentran tranquilos pues tomaron todas las precauciones para evitar que proceda alguna demanda.

"No hemos infringido ni un delito": creadores de piñata de Gabriel Soto

Si bien, hasta el momento los dueños de la Piñatería Ramírez no han recibido alguna notificación que confirme un proceso legal en su contra por la piñata, Dalton Ramírez dijo en entrevista con 'Ventaneando' que tras consultar con un abogado sobre las implicaciones de una demanda por Gabriel Soto, ahora saben que no existirían elementos que avalen el procedimiento :

"Al parecer no hemos infringido ni un delito porque, primero, no hemos vendido ninguna piñata... Para empezar, como la piñata está desnuda, no la podemos exhibir en nuestro local, pero en sí, la piñata no está a la venta" Dalton Javier Ramírez

Sobre este último punto, Ramírez afirmó que cuando se trata de "piñatas polémicas", sólo hacen una pieza para redes sociales.

"Es para ampararnos, para no entrar en polémica de que estamos haciendo dinero, según con su imagen" Dalton Javier Ramírez

MUCHAS GRACIAS por su preferencia....ya son las ultimas....vengan al ⛔GRAN REMATE....recuerden que tengo que juntar para... Publicado por Piñateria Ramirez en Jueves, 31 de diciembre de 2020

La piñata podría representar a cualquier hombre, según el dueño de la Piñatería Ramírez

Más aun, dijo Ramírez, la piñata podría representar a cualquier hombre, pues tuvieron el cuidado de no incluir en la figura de cartón el nombre de Gabriel Soto ni su fotografía.

"Cabe señalar que la piñata es un hombre desnudo, con barba, no le pusimos su fotografía ni su nombre, en la piñata no está en ningún momento el nombre de Gabriel Soto" Dalton Javier Ramírez

Ante la declaraciones del abogado de Soto, quien dejó entrever la posibilidad de que el actor demande a la Piñatería Ramírez por el muñeco que crearon en alusión a él, Dalton Ramírez dijo: