Pedro Moctezuma denuncia extorsión al filtrarse sus fotos íntimas

Filtran fotos intimas del tío de Frida Sofía, Pedro Moctezuma denuncia intento de soborno. Le pedían 300 mil pesos.

El tío de Frida Sofía se encuentra en medio de la polémica luego de que se violó su intimidad y se filtró contenido intimo que fue tomado en su privacidad.

Pedro Moctezuma denunció que personas se están aprovechando de la polémica de su sobrina e intentaron extorsionaron y le pidieron 300 mil pesos.

Pedro Moctezuma: “Me habló un cuate que me dijo ‘tengo unas imágenes tuyas y un video; y quiero 300mil pesos’”

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el tío de Frida Sofía reveló que alguien tuvo acceso a su celular y le robó contenido personal.

En el video Pedro Moctezuma lamentó que se haya invadido su privacidad al filtrar su contenido íntimo, pues destacó que se trata de su vida privada.

El productor e influencer fitness señaló que ya busca ejercer acciones legales pues se violó su privacidad al difundir sus fotos íntimas.

“La verdad es que no me lo esperaba, es algo muy desagradable, pues es la intimidad de uno, es algo que no viene al caso” Pedro Moctezuma

El tío de Frida Sofía detalló que las imágenes se encontraban en su celular y es contenido que se grabó con su pareja en un momento de intimidad.

Pedro Moctezuma denunció que intentaron extorsionarlo aprovechándose de la polémica de Frida Sofía y le pidieron 300 mil pesos.

“Hace dos semanas recibo una llamada, están aprovechando lo de Frida Sofía, y bueno, me habló un cuate que me dijo ‘tengo unas imágenes tuyas y un video; y quiero 300mil pesos, porque sino las vamos a sacar” Pedro Moctezuma

En ese sentido destacó que en un primer momento pensó que se trataba de una broma por lo que colgó de inmediato.

“Mi vida privada nunca la he ventilado. Yo ni soy una persona que está en la farándula… soy productor. Se me hizo raro, no le presté atención” Pedro Moctezuma

En el video Gustavo Adolfo Infante le recordó la ‘ Ley Olimpia ’, que protege a las personas por la difusión de videos íntimos.

Pedro Moctezuma puntualizó que es muy desagradable que se viole la intimidad de las personas de esa manera.