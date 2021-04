Frida Sofía mostró el enojo que le provocó la entrevista que Pati Chapoy le hizo a Enrique Guzmán. Usuarios en redes sociales apoyaron a Frida Sofía.

Luego de las acusaciones que Frida Sofía hizo acerca del abuso sexual que sufrió por parte de su abuelo, Enrique Guzmán. El cantante decidió ir a declarar su versión de los hechos al programa "Ventaneando" conducido por Pati Chapoy.

En la entrevista que le hizo Pati Chapoy se puede ver como Enrique Guzmán se mostraba "destrozado", rompiendo en lágrimas cada que respondía a una de las preguntas de Pati.

“En mi p... vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. Lo único que conozco es verla crecer. No la he tocado ni darle un beso en un cachete. No la he sentido nunca. La veo con mis ojos, no tengo más, no he podido tocar nunca a esa niña. No me veo así, no soy yo, Pati” Enrique Guzmán.

Critican a Pati Chapoy por consolar a Enrique Guzmán

Varios usuarios en redes sociales no tardaron en mostrar su repudio hacia estas acciones, pues aseguran que Enrique Guzmán solo acudió al programa de Pati Chapoy a “lavar su imagen”.

Además de soltar una furia directa hacia todos los entrevistadores de “Ventaneando” , liderados por Pati Chapoy, puesto que se encargaron de abrazar y consolar a Enrique Guzmán, olvidándose por completo de apoyar a Frida Sofía.

Por otra parte, mismos usuarios de redes sociales hicieron notar aún más su apoyo hacia Frida Sofía, poniendo diversas historias en Instagram con el hashtag #YotecreoFrida.

Otra actividad que se puso notar por medio de Instagram fue que, no solo los usuarios se desataron contra Pati Chapoy, sino que la misma Frida Sofía también sacó a relucir el enojo que le había causado que la conductora de “Ventaneando” apoyara “ciegamente” a Enrique Guzmán .

"¿Y si fuera una denuncia de una mujer en tu familia también te sentirías con tu cara de momia al lado del abusador? A acariciarlo y escuchar sus 'respuestas'... ya ni sabías qué hacer al final cuando se inclinó hacia ti y te puso el brazo atrás... ¿Se sintió un poquito incómoda?" Frida Sofía.

Frida Sofía: "Pati Chapoy me das pena"

Frida Sofía publicó como historia de Instagram una fotografía de la reciente entrevista que Pati Chapoy le hizo a Enrique Guzmán, donde le hizo varios comentarios directamente a Chapoy, sacando a la luz su enojo y su indignación.

"Pati Chapoy me das pena como 'mujer', 'periodista' o lo que te quieras hacerte llamar. Lo que sí eres es una mala persona y un asco de mujer" Frida Sofía.