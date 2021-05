El empresario afirma que hay más personas a quienes Pablo Moctezuma habría defraudado, como a él

Frida Sofía podría quedarse muy pronto sin el apoyo de su papá, el empresario Pablo Moctezuma, en el pleito que enfrenta con Enrique y Alejandra Guzmán.

Esto se debería a que Pablo Moctezuma es acusado de un fraude millonario por un empresario restaurantero de nombre Roberto Morales.

El afectado asegura que no descansará hasta hacer que Pablo Moctezuma le devuelva los más de 10 millones de pesos que le debe.

"Me dio cheques sin fondos": Empresario cuenta cómo lo habría defraudado Pablo Moctezuma

En entrevista para 'Ventaneando', Roberto Morales contó que todo inició en 2007, cuando Pablo se le acercó para comprarle su restaurante ubicado en Reforma.

“De la nada llega, se presenta como cliente y a platicar conmigo que estaba interesado en comprar el restaurante”



Roberto Morales, empresario

Morales comentó que Moctezuma le firmó varios pagarés y contratos, por lo que el entregó los documentos del restaurante, valuado entonces en más de 4 millones de pesos.

Desde ese momento, indico el empresario, las cosas se enrarecieron y decidió demandarlo por fraude.

"En varias ocasiones me dio cheques sin fondos, tres o cuatro ocasiones y me decía que lo esperara, que ya iba a fondear la cuenta, etcétera, hasta que después de mucho tiempo pues me cansé" Roberto Morales, empresario

Pablo Moctezuma habría defraudado a más personas con el mismo restaurante

Morales señaló que después de entablar una demanda civil para que le embargaran propiedades a Pablo Moctezuma, descubrió que este no tenía ningún bien en garantía.

"Mis abogados se dieron cuenta que no tenía nada a su nombre, nada existe a su nombre, las cuentas no tenían fondos, las cuentas no eran de él, las acciones que me había dado en garantía del restaurante no eran de él, o sea, no tenía absolutamente nada” Roberto Morales, empresario

Entonces, la denuncia contra Pablo cambió al estatus de fraude, proceso que se lleva a cabo en el ámbito penal.

Morales señaló que así se enteró de que él no era el único defraudado por el papá de Frida Sofía.

“Por poner un ejemplo..., me compra a mi el restaurante y no me lo paga. Luego vende el restaurante cuatro veces, a cuatro inversionistas más, en donde tampoco les puede cumplir”

Roberto Morales, empresario

Pablo Moctezuma tendría que pagar más de 10 millones de pesos por supuesto fraude

Morales afirman que uno de los otros defraudados logró encarcelar a Pablo Moctezuma por un mes, pero llegaron a un acuerdo y fue liberado.

El empresario señaló que él no pudo hacer que el papá de Frida Sofía le pagara porque obtuvo un amparo.

A casi 14 años del fraude, Roberto Morales estima que Pablo Moctezuma le debe entre 10 y 12 millones de pesos. Por ello, aseguró que no descansará hasta obtener justicia.