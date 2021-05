Andrea Escalona, Marco Antonio Regil, Maribel Guardia y más famosos, compartieron recuerdos con sus mamás fallecidas este 10 de mayo

Algunos famosos han aprovechado este Día de las Madres para recordar a sus mamás fallecidas con tiernas fotografías y mensajes.

Andrea Escalona , Marco Antonio Regil y Maribel Guardia , son solo algunos de los famosos que han agradecido a sus mamás fallecidas por todas las enseñanzas y buenos momentos.

Y es que, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su muerte, los famosos demostraron que su recuerdo y amor por ellas, continúa más fuerte que nunca.

Famosos recuerdan a sus mamás fallecidas en el Día de las Madres

Vía Instagram, algunos famosos han compartido fotografías y mensajes para honrar la memoria de sus mamás fallecidas en este 10 de mayo.

Andrea Escalona , por ejemplo, publicó una tierna fotografía junto a Magda Rodríguez, la productora que murió el pasado 1 de noviembre de 2020.

En más de una ocasión, Escalona ha confesado que no ha dejado de extrañar a su mamá, por lo que el mensaje dedicado a ella fue referente a cuanta falta le hace “cada instante”.

“Pues no es que me hagas falta hoy sino los 365 días del año, las 24 horas de cada día. (…) Siempre te extrañare y me harás falta. (…) En donde quiera que estes, feliz día.” Andrea Escalona en Instagram

Marco Antonio Regil , el famoso conductor que ‘nunca pierde la sonrisa’, también felicitó a su mamá, Doña Irma, por “siempre creer en sus sueños y ser la mayor inspiración”.

Irma Sánchez Mayans, murió en la madrugada del 15 de febrero de 2017; esto, luego de un periodo muy delicado en su salud.

La actriz Maribel Guardia compartió una fotografía para recordar a su mamá, Rita, a quien perdió a la edad de 9 años.

En la publicación, la también conductora felicitó y agradeció a su “otra mamá” -su hermana Vilma- por criarla durante toda su niñez y adolescencia.

Cristian de la Fuente también aprovechó el Día de las Madres para recordar a su mamá, ‘Adrianita’, quien murió en el año 2014.

“Feliz día a mi Madre... no sabes cuánto te extraño y como cada día tu nieta se parece más a ti.”

Asimismo, el actor extendió su felicitación a todas y todos aquellos que "hacen el papel de madres".

Aunque Alejandro Sanz ha preferido mantener lejos de redes sociales su vida privada, este 10 de mayo compartió una fotografía junto a María Pizarro, su madre.

En el año 2012, Alejandro Sanz comunicó a sus fans que, a causa de un infarto, su mamá había muerto.

En el comunicado, el cantante español confesó que no podía hacer más que “llorar y maldecir al destino”

Mensaje de Alejandro Sanz en el Día de las madres @alejandrosanz

Itatí Cantoral fue otra de las famosas que felicitó a su mamá, Itatí Zucchi, en el Día de las Madres.

De acuerdo con declaraciones de la actriz, su madre murió a causa de graves daños pulmonares por Covid-19.