El conductor realizó un sketch en el que pide a los conductores de la CDMX “no ser gandallas”



Tras su aparición como parte de los conductores de TV Azteca para la ceremonia de los Oscar 2020 , Facundo fue duramente criticado por la manera en que entrevistó al surcoreano Bong Joon-Ho, director de la película Parásitos .

Como si no quisiera salir del terreno de lo polémico, Facundo comparte un sketch en el que se disfraza de Joker y se lanza a una de las calles más transitadas de la CDMX, para pedirle a los conductores “ no ser gandallas ”.

En el video se muestra a Facundo detener y volver loco a cada conductor que no respetaban las reglas de tránsito. El conductor se ponía enfrente de los carros, sin importar que se tuviera que detener.

"El Joker es una representación de un alma rota […] pero si en lugar de eso se hubiera convertido en justiciero, las cosas hubieran sido diferentes. Ah, y también si hubiera vivido en la Ciudad de México”, menciona Facundo al inició de su video compartido en Instagram.

A través de su sketch, el conductor detenía a cada automovilista que utilizaba el carril confinado para salirse sólo para evitar el tráfico, ya que se volvían a meter a la vialidad, perjudicando a los conductores que venían en el carril.

Disfrazado de payaso y con una cartulina con el mensaje “No seas gandalla”, el conductor evitaba que los automovilistas utilizarán de manera incorrecta este carril.

Pero uno de los automovilistas se enojó luego de que el equipo de Facundo le aventara varias cubetas de agua a su carro, situación que hizo que el hombre se bajará y empezará a perseguir al conductor y a su equipo.

Durante su carrera en la televisión, Facundo ha sido duramente criticado por sus intervenciones que algunos le parecen graciosas mientras que otros consideran que son irrespetuosas.

Momento polémico de Facundo en evento internacional

Durante la entrega de los Oscar 2020 , Facundo se convirtió en tendencia luego de que muchos usuarios criticaran que lo colocaran en la alfombra roja de los premios de La Academia. Los comentarios negativos se intensificaron luego de su entrevista al director Bong Joon-Ho, quien fue uno de los grandes ganadores de la noche.

Este no fue el único evento en el que Facundo fue criticado por su actitud, ya que en el Super Bowl del 2019 el conductor estuvo presente en la conferencia de Tom Brady donde cantó “We are the Champions”. Esto debido a que tenía un reto con la conductora de deportes Inés Sainz, de indiano las criticas no se hicieron esperar.

Su acto hizo que lo sacaran de la conferencia y que fuera criticado en redes sociales por usuarios que consideraron que no fue correcto hacer eso.