Destrozan participación de Facundo en los Oscar 2020

Facundo está en Los Ángeles para la transmisión de la ceremonia de los Oscar que realiza Tv Azteca. Ha recibido cientos de criticas en Twitter.

La entrega número 92 de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos arrancó con sorpresas, pero no necesariamente por los galardones. Espectadores mexicanos se quejaron en redes sociales por la decisión de TV Azteca de colocar a Facundo a la par de Ricardo Cazares y Natalia Valenzuela.

El actor -quien interpreta a Jaime Duende- se presentó en la Alfombra Roja del Teatro Dolby en Los Ángeles y tuvo la oportunidad de entrevistar al cineasta coreano Bong Joon-Ho, creador de la ganadora película Parásitos.

Sin embargo, la comunicación entre Facundo y el director fue un poco complicada, ya que el comediante no habla coreano y, a decir de algunos tuiteros, tampoco maneja el inglés. "¿Habla inglés o le hablamos en coreano?” expresó el comediante.

El exconductor de Televisa balbuceó algunas palabras y soltó algunas risas. Cosa que molestó a los espectadores, pues su comportamiento no estuvo a la altura de un evento así. Sin duda la participación no fue del agrado de varios usuarios en Twitter y en tan solo minutos se convirtió en trending topic, con no muy buenas críticas hacia él.

Aquí te dejamos algunas de las críticas a Facundo en los Oscar

Así todos cuando Facundo entrevistó al director de #Parasite en la alfombra roja de los #Oscars pic.twitter.com/jqzOVGeymO — Soy Simpsonito (@SimpsonitoMX) February 10, 2020

¿Qué hace Facundo en los Oscars? ¿QUÉ HACE FACUNDO EN LA TELE? ¡¿POR QUÉ NO TENGO TV DE PAGA?!#Oscars pic.twitter.com/Xbmz18uR0E — ¡Gordo & Cursi! (@iRuloboyd) February 10, 2020

Estudien algo chingón para que ganen su buen dinero y puedan tener TV de paga para no estar aguantando a Facundo como conductor en los #Oscar2020



Ex gobierno federal. — Enrique Peña Nieto bb. (@EPNGobFed) February 10, 2020

#ElOscarEsPara porque demonios llevan a Facundo? No es gracioso y le quita toda la seriedad, atropella, es decir interrumpe las conversaciones o intervenciones de todos, en resumen: un asco — América Blanco (@AmericaBlanco2) February 9, 2020

#ElOscarEsPara 🙄 que vergüenza que pongan a alguien como Facundo en un evento tan grande y serio como los Oscar. Muy mala decisión @AztecaSiete — Alberto✖️ #WeAreNXT (@KillerKingx) February 9, 2020

Yo viendo cómo Facundo está haciendo el ridiculo en los #Oscars, los invitados ni le entienden y hace chistes de mal gusto y ni dan risa. pic.twitter.com/Bjf8GFDEb2 — La Comadre 👑 (@LaComadree) February 10, 2020