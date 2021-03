Eugenio Derbez admitió tener muchas dudas sobre la eficacia de la vacuna contra el Covid-19 debido a su rápida aprobación.

Las vacunas contra el Covid-19 se han convertido en un tema polémico, debido a que ha divido las opiniones de cientos de personas, ya sea por su eficacia o los efectos que pudiera conllevar, por lo que Eugenio Derbez reveló que no sabe si se vacunará.

Y es que, Eugenio Derbez tuvo la oportunidad de hablar con el doctor, Anthony Fauci , para aclarar algunos aspectos de la vacuna, además de los beneficios de recibir la misma y el proceso de vacunación en Estados Unidos, puesto que el actor actualmente reside en dicho país.

Sin embargo, luego de su plática con el Dr. Anthony Fauci, el reconocido actor y comediante, admitió en el programa ‘Despierta América’, que aún tiene “muchas dudas” sobre la vacuna contra el Covid-19, debido a que considera se aprobó muy rápido.

“No es que esté en contra, tenía muchas dudas, porque el tiempo de autorización fue muy (…) Yo creo que un poco una ruleta rusa. Sí esta comprobado que la vacuna no evita que te contagies, te contagias a pesar de estar vacunado, lo único que hace es que suaviza los síntomas y de todas maneras lo transmites”. Eugenio Derbez

Eugenio Derbez, preocupado por los efectos de la vacuna a largo plazo

Es así que Eugenio Derbez reiteró que duda de la eficacia de la vacuna, ya que le preocupa qué podría pasar en un periodo de cinco a 10 años, aunque nada esté comprobado.

Respecto al tipo de vacunas y sus efectos a largo plazo, el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ y ‘No eres tú, soy yo’, fue cuestionado sobre si consideraría la dosis de la farmacéutica Johnson & Johnson , la cual utiliza “tecnología vieja”.

“Efectivamente es una opción, no lo había pensado así, pero creo que la Johnson & Johnson puede ser mucho más viable que la otra. A mí lo que me preocupa es que todavía no hay estudios suficientes a largo plazo para saber qué pueda pasar, pero no estoy en contra, simplemente estoy con dudas”. Eugenio Derbez

En ese sentido, el también productor mencionó que una de sus mayores preocupaciones son los efectos secundarios de la vacuna, sobre todo por su hija menor, Aitana , pero comentó que su esposa, Alessandra Rosaldo sí quiere recibir la vacuna.

Finalmente, Eugenio Derbez también se mostró con inquietud acerca de la aplicación de vacunas contra el Covid-19 a niños, a lo que le indicaron que aún se continúa en estudios para su aprobación.