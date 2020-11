Estrella comparte sus secretos para tener una libertad financiera acelerada

Estrella de la primera generación de La Academia presenta su libro.

La exintegrante de la primera generación de La Academia, Estrella Veloz recientemente se estrenó como escritora en el tema de finanzas personales con su primer libro titulado 'Los secretos para tener tu libertad financiera acelerada'.

La cantante puso en pausa su carrera musical para hablar sobre su experiencia en el campo financiero y cómo lograr sobrevivir sin trabajar.

En entrevista para el programa 'Ventaneando', Estrella confesó que a ella, sus negocios 'se le cayeron', pero descubrió una nueva forma para poder incrementar sus ganancias sin la necesidad de trabajar y es por ello que lo comparte al mundo.

"Me convertí en inversionista desde hace mucho años... lo que me permitió ponerle una pausa a mi carrera. Mis amigos más cercanos se la chutaron conmigo, cuando me quedé sin dinero, cuando todo lo que gané en La Academia me lo chuté en fiestas, cuando inicié un negocio y me quebró, varias veces, todo eso lo saben mis amigos más cercanos" Estrella Veloz

El libro 'Los secretos para tener tu libertad financiera acelerada' de Estrella Veloz, ya está disponible en las principales librerías y a través de redes sociales. Dijo que se metió a muchos diplomados, y esta totalmente preparada y certificada para abordar el tema de su libro.