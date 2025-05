¿El iPhone 16 Pro ya no genera interés entre las personas? Revelan que no se ha vendido tanto durante el primer trimestre del 2025.

Apple suele lanzar varios modelos de su teléfono para llegar a todos los públicos, sin embargo un reciente informe reveló que una versión no ha sido tan atractiva.

Se trata nada más y nada menos que del iPhone 16 Pro, descubre las sorprendentes razones por las que han bajado sus ventas.

iPhone 16 Pro (Apple)

Por estas razones el iPhone 16 Pro no se vende tanto en este 2025

La consultora CIRP publicó un informe sobre el rendimiento comercial de los diferentes modelos del iPhone 16.

Este informe descubrió que el iPhone 16 Pro no se ha vendido tanto en el mercado estadounidense durante el primer trimestre del 2025.

De acuerdo con los datos presentados, el iPhone 16 Pro cayó al 17% de las ventas, frente al 22% del iPhone 15 Pro del año pasado.​

Las bajas ventas que ha registrado el iPhone 16 Pro no serían una sorpresa y es que hay unas claras razones por las que las personas se han inclinado a comprar otros modelos de Apple.

Y es que tal parece que las personas han optado por comprar el iPhone 16, una opción más económica que los modelos Pro, pero que este año presentó mejoras en su funcionamiento.

Además, la llegada del iPhone 16e también ha hecho que las personas opten por este modelo en lugar del iPhone 16 Pro, ya que es un modelo mucho más barato.

Reportes señalan que las personas no están dispuestas a pagar gran dinero por iPhone 16 Pro, ya que solo ofrece una cámara extra y una pantalla con más Hz.

Respecto al Max, los Pro tienen poca batería y una pantalla más pequeña, por lo que van enfocados a un público muy específico que estén dispuestos a gastar sin tener grandes características.

En este sentido iPhone 16 Pro no termina de convencer a las personas debido a que no cuenta con las funciones del iPhone 16 Pro Max y su alto precio no lo hace accesible.

El informe de la consultora dejó en claro que las personas prefieren invertir más dinero por las características que ofrece el iPhone 16 Pro Max o mejor ahorrar su dinero y comprar las versiones básicas de Apple.

Precios iPhone 16 Pro y Pro Max (Apple)

El iPhone 16 Pro no es el único modelo de Apple que ha bajado sus ventas

Según datos de CIRP, los modelos iPhone 16 Pro y Pro Max representaron conjuntamente el 38% de las ventas de iPhone.

Se trata de una disminución respecto a lo que alcanzaron los modelos equivalentes del iPhone 15 en el mismo período del año anterior.

Y es que los modelos iPhone 15 Pro y Pro Max alcanzaron un 45% en el mismo semestre el año pasado.

Pero no todas son malas noticias para Apple, y es que el iPhone 16 básico vendió bastante más que su antecesor.

De acuerdo con el informe este modelo llegó al 20% de las ventas frente al 14% del iPhone 15 en el mismo periodo del año pasado.

Con estos datos se espera que Apple cambie su estrategia con los modelos del iPhone 17 y es que tal parece que los Pro no acaban de convencer.