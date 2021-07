Tras su participación en la serie ‘Élite’ de Netflix, Ester Expósito se ha convertido en uno de los iconos actuales de la televisión española. Aunque su belleza ha cautivado a las personas, desde hace varios meses han surgido varios rumores que señalan que se sometió a retoques estéticos.

Para calmar la polémica, la actriz desmintió en un contundente mensaje haberse sometido a cirugías plásticas para mejorar su rostro y detalló que pese a la información difundida no se ha sometido al bisturí.

En sus Instagram Stories la joven de 20 años arremetió contra los medios de comunicación y aseguró que se debe de tener más responsabilidad pues hay personas que la siguen y que pueden tener una idea errónea sobre su imagen y las operaciones.

A través de un comunicado Ester Expósito negó modificaciones en su nariz, pómulos, mentón y algunos otros “arreglitos” en la ceja.

“Pues no me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía, ni cirugía estética”

Ester Expósito