Peña Nieto aparece en foto con su hija Nicole

Enrique Peña Nieto apareció en una fotografía que su hija Nicole, compartió en su cuenta de Instagram.

México. - El ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reapareció en una foto donde se le puede ver al lado de su hija Nicole Peña Pretelini.

Por medio de su cuenta de Instagram, la hija menor que Enrique Peña Nieto tuvo con su ex esposa, la fallecida Mónica Pretelini, compartió una foto en la que aparece en compañía de su padre, quien la abraza y le da un beso en la frente mientras ambos se encuentran recostados en una cama.

En su publicación que ha recibido varios mensajes de cariño por parte de sus seguidores y que hasta el momento de esta nota ha recibido un total de 5 mil 495 me gusta, Nicole Peña Pretelini incluyó un breve mensaje: " What if I’m alright right here? (¿Qué pasa si estoy bien aquí?)"

Entre los comentarios que han sido publicados en la fotografía, destaca el de la modelo Tania Ruiz, novia del expresidente Enrique Peña Nieto, quien aplaudió el post al señalar que se trata de una bonita foto, además de que agregó varios emoticones de corazón.

Peña Nieto tiene poca actividad en redes sociales

Luego de concluir su encargo como presidente de la República, el político originario del Estado de México se ha mantenido lejano de la vida pública, pues se ha limitado a compartir por medio de su cuenta de Twitter , mensajes en los que lamenta el fallecimiento de personas cercanas a él.

Así ocurrió los pasados 17 y 22 de diciembre, cuando se presentaron las muertes de Fernando Coello Pedrero y Juan Bustillos, decesos por los cuales el ex titular del Ejecutivo federal mexicano , dedicó sus condolencias a los familiares y amigos.