Participará la bailarina Elisa Carrillo en marcha de este 8 de marzo

"Yo mañana quiero acudir a la marcha. Soy mujer y estoy con las mujeres", expresó la primera bailarina del ballet de Berlín.

México.- Participará la bailarina y embajadora de la cultura en México Elisa Carrillo en la marcha de este 8 de marzo (8M) en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La primera bailarina del ballet de Berlín acompañará a las decenas de colectivos feministas que se movilizarán en la CDMX en demanda de un alto a la violencia que viven las mujeres en nuestro país.

La marcha saldrá del Monumento a la Revolución a la Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional.

"Soy mujer y estoy con las mujeres"

En conferencia de prensa, Elisa Carrillo, una de las estrellas mundiales del ballet, subrayó que tiene la oportunidad de estar aquí, en la Ciudad de México.

"Y yo mañana quiero acudir a la marcha. Soy mujer y estoy con las mujeres" Elisa Carrillo

De visita en México, la bailarina consideró que se trata de una lucha a nivel mundial de importancia. "Y yo soy mujer, soy madre, soy hija y creo que esto, más que una lucha entre hombres y mujeres, es una lucha por tener paz, por tener respeto", señaló.

Abundó que las mujeres merecen "eso igual que los hombres y creo que es muy importante apoyar esto".

"Trabajes o no trabajes, tienes que alzar la voz"

Elisa Carrillo también manifestó su apoyo al paro que se realizará el lunes 9 de marzo llamado "Un día sin nosotras", aunque consideró que habrán mujeres que no puedan detener sus actividades laborales.

"Si estás en un hospital, hay situaciones donde tal vez no te permitan hacer eso" Elisa Carrillo

No obstante, señaló que trabajen o no las mujeres, deben alzar la voz... "Tienes que aprender a ser respetada, y a no tener miedo".

De acuerdo con la bailarina, "mientras las mujeres podamos dejar de tener miedo, vamos a tener una sociedad también igual".

Importante erradicar la violencia desde los hogares

Para Elisa Carrillo, en cuanto a la violencia hacia las mujeres en México y el mundo, es importante comenzar a erradicarla desde los hogares.

Subrayó que es importante la meta que se tiene sobre lograr la igualdad y que haya paz y no violencia.

La embajadora de la cultura en México piensa que es muy importante "educar a nuestros hijos como madres, desde pequeños, y como padres también... Que desde que uno está en tu casa te enseñen a respetar... Que haya igualdad entre hermanos, que todos nos apoyemos".