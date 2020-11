VIDEO: Ex novia de Eleazar Gómez habla de su relación

Elia Ezrré asegura que Eleazar Gómez siempre elige a mujeres más jóvenes que él para ejercer violencia sobre ellas

Otra ex novia de Eleazar Gómez ha alzado la voz. Se trata de Elia Ezrré, Miss Sonora quien participó en ‘Nuestra Belleza México’ y quien fue novia de Eleazar Gómez en 2017 , narró para ‘Venga La Alegría’ su experiencia con el actor, quien hoy está acusado por violencia familiar equiparada.

Durante una entrevista en video con Flor Rubio par ‘Venga La Alegría’, Elia Ezrré contó su experiencia durante la relación que sostuvo con Eleazar Gómez durante 2017, en donde asegura también vivió momentos violentos.

¡En exclusiva, Elia Ezrré, expareja de Eleazar Gómez, nos comparte los episodios de violencia que vivió con el actor! 😱📺 #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/pyXHJ8suSx — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 9, 2020

Ezrré asegura que, cuando ella tenía 19 años y Eleazar 30, ellos mantuvieron una relación de 11 meses , de los cuales 10 meses vivieron juntos en un departamento de la CDMX . Elia recuerda que, al principio Eleazar se mostraba cariñoso, detallista y amoroso cuando la realidad era otra.

Los celos de Eleazar Gómez, ¿indicio de su violencia?

De acuerdo a la modelo, aproximadamente a los 2 meses de relación empezaron los indicios de violencia en Eleazar Gómez, comenzando con las escenas de celos que le hacía a Elia, discusiones y empujones en público.

“Es un patrón de conducta. Siempre agarra a las niñas chiquitas, a las que son fáciles de manipular, las que normalmente no han encontrado al hombre perfecto, para él mostrarse como el hombre perfecto cuando no es así. Cuando empiezan los indicios de violencia pues una ya está enamorada y es más difícil salirte de ahí” Elia Ezrré

La reina de belleza aseveró que intentó ayudar a Eleazar con su problema de ira pero él nunca lo dejó pues nunca aceptó que tenía un problema.

En la narración de Elia, narró uno de los momentos más violentos que vivió con él, en donde Eleazar Gómez llegó ebrio y comenzó a discutir con ella toda la noche, lo que resultó en varios empujones, gritos y golpes.

Él le impedía abandonar el departamento, bloqueando la salida por lo que Ezrré tuvo que forcejear con él aproximadamente unas cinco horas y pedir ayuda a los vigilantes del edificio.

¿Por qué Elia Ezrré no denunció a Eleazar Gómez?

La ex novia de Eleazar Gómez, al ser cuestionada sobre porqué no denunció al actor en ese momento, ella asegura que no quería ser vista como mentirosa como, en alguna ocasión le ocurrió a Vanessa López , otra ex novia del actor de ‘Atrévete a Soñar’ a quienes los medios jamás le creyeron.