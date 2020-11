Rosalba Ortíz, madre de Geraldine Bazán, acudió a la fiscalía estuvo detenido Eleazar Gómez

El 5 de noviembre se reveló que Eleazar Gómez había sido detenido después de que su pareja lo acusó de haberla golpeado e intentado estrangular.

En medio de una serie de especulaciones, a través de las redes sociales se ha vinculado el nombre de Geraldine Bazán con el caso del actor.

¿Cuál es la relación de la familia de la actriz con en el caso del famoso?

El jueves por la tarde se dio a conocer que la mamá de Geraldine Bazán acudió a la fiscalía de la alcaldía Benito Juárez para apoyar a Eleazar Gómez.

Rosalba Ortiz habría acudido a petición de la madre del actor ya que se encuentra delicada de salud. También trascendió que Ángel Claude Ortiz , hermano de la actriz, será el encargado de llevar el caso.

“No sabemos lo que pasó, vengo a petición de su mamá, aquí estamos, que es mi comadre, su mamá está enferma, no puede venir, pero obviamente que está al pendiente, ella nos acaba de comunicar yo no estaba enterada, pero ya están ahí atendiéndolo” Rosalba Ortiz

En el video presentado por el programa ‘Sale el Sol’ se puede ver la llegada de la señora quien afirmó que su hijo abogado será el encargado de ver cuál era la situación legal del famoso luego de que presuntamente había golpeado e intentado asfixiar a su novia Tefi Valenzuela .

En las imágenes se pude ver a la señora Rosalba al volante de la camioneta en donde llego con su hijo. Sin querer revelar más detalles, puntualizó que apoya a Eleazar Gómez.

“Claro que lo vamos a apoyar, pero será el juez el que determine, yo no sé, lo queremos mucho pero no sé que esté pasando, yo me acabo de enterar hace media hora” Rosalba Ortiz

De acuerdo con los primeros reportes el famoso había sido detenido en su casa.

¿Dónde vive Eleazar Gómez?

Los medios señalaron que la detención de Eleazar Gómez se dio en su domicilio ubicado en la calle de Arkansa s en la colonia Nápoles de la CDMX.

¿Quién es la hermana de Eleazar Gómez?

Zoraida Gómez es la hermana de Eleazar Gómez, tras su detención muchos se han cuestionado porque no ha acudido a visitar al actor.

Sin embargo, la también actriz se encuentra cuidando a su bebé que nació el pasado mes de septiembre.

Cabe señalar que los famosos han señalado que mantienen una gran relación, incluso han actuado juntos en varios melodramas, entre ellos 'Rebelde' y 'Cuando me enamoro'.

¿Cuándo es el cumpleaños de Eleazar Gómez?

Eleazar Gómez tiene 34 años, nació un 29 de mayo de 1986 en la Ciudad de México.

¿Cuántos años tenía Eleazar Gómez en Atrévete a Soñar?

Uno de los papeles que marcó la carrera de Eleazar Gómez fue el de Mateo Novoa en la telenovela ‘ Atrévete a soñar ’ en 2009. Ahí el actor comenzó su relación con Danna Paola , la cual causó gran polémica por la diferencia de edad ya que el tenía 24 años y la actriz 14.

De acuerdo con algunas versiones su noviazgo terminó luego de que los padres de la actriz consideraran que el joven era controlador, celoso y la trataba muy mal.

Su romance finalizó en 2015 en medio de la polémica ya que se difundió un video en el que ambos se insultan.