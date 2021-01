Eduardo Capetillo confirma la muerte de su hermano

Eduardo Capetillo publicó un video en redes sociales para despedirse de su hermano, quien dijo, ahora vivirá en su corazón.

Eduardo Capetillo se encuentra de luto. En redes sociales, el actor y cantante confirmó que su hermano, el torero Carlos Arruza Vázquez, murió el pasado martes 5 de enero.

“Mi querido hermano Carlos, hace tres días dejó de estar aquí con nosotros en este mundo, en un plano físico” Eduardo Capetillo

Según reportaron varios medios, el rejoneador falleció a los 67 años de edad, por causas naturales, en su rancho de Ocoyoacac, en Toluca, Estado de México.

Eduardo Capetillo: Mi hermano seguirá vivo en mi corazón

En su cuenta de Instagram, Eduardo Capetillo publicó un video donde afirma que si bien, su hermano ha abandonado su cuerpo, ahora seguirá vivo a través de su familia.

“Mi hermano está aquí, conmigo, y ahí va a estar siempre, en mi corazón, en mis anhelos, en mis recuerdos, en mi amor, en mi dulzura” Eduardo Capetillo

El actor, quien actualmente se dedica a ofrecer conferencias motivacionales para ayudar a las personas a conocerse mejor, tener más autoestima y trabajar en sus emociones, explicó en su grabación cómo está lidiando con su lamentable pérdida.

"Este proceso de vida es un proceso que se conoce como un duelo. Lo que yo hago es ir al centro del núcleo de mis emociones y dejar que fluyan todas ellas, cualquiera que sea. Si hay que llorar, hay que llorar, si hay que anhelar, hay que anhelar, si hay que recordar, hay que recordar, si hay que reprochar, hay que reprochar, pero siempre controlando las emociones, eso es lo más hermoso que se puede hacer en un caso de esta naturaleza" Eduardo Capetillo

Eduardo Capetillo señaló que la muerte de su hermano es parte del proceso de la vida y para él implica aprendizaje. Asimismo, señaló que decidió hacer público su sentir porque la noticia ya se había filtrado a los medios y decidió que el público conociera por él cómo enfrenta la situación.

"Hago esto porque la noticia noticia, por evidentes razones, ya está tomando otros vuelos y quiero que ustedes me vean, me escuchen y me sientan. Los quiero mucho, agradezco muchísimo a todos por sus palabras de aliento y de amor" Eduardo Capetillo

Finalmente, Capetillo dirigió unas últimas palabras a su hermano Carlos Arruza Vázquez