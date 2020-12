Además el papá de Daniel Bisogno y su hermano tienen el nuevo coronavirus

México.- No paran las malas noticias para el conductor Daniel Bisogno, pues ahora su madre está contagiada de Covid-19 y está hospitalizada,

La noticia sobre la mamá de Daniel Bisogno la dio a conocer Juan José, “Pepillo”, Origel y Martha Figueroa en el programa Con permiso de Unicable.

Los conductores estaban platicando sobre que Bisogno trae problemas en TV Azteca y estaba buscando trabajo en Televisa, por lo que trajeron en el tema a colación.

De hecho no solo la máma de Daniel Bisogno tiene Covid-19, también su papá.

“Sus papás tienen Covid-19 y la mamá está en el hospital. Por ese lado, Daniel, le deseamos a tu madre salga del hospital” “Pepillo” Origel

Y no solo su papá y mamá, hace unos días se reveló que Alex B, hermano de Bisogno, también tiene el nuevo coronavirus.

Alex B es colaborador del programa Venga la alegría, donde tiene una sección de noticias absurdas del mundo. Los hermanos de Bisogno casi no aparecen juntos a cuadro.

Alex Bisogno también tiene Covid-19

El 18 de diciembre a través de su cuenta de Twitter el conductor Alex Bisogno publicó que también tiene Covid-19.

Incluso, Alex se quejó porque la agencia de viajes BestDay lo quería obligar a viajar en Semáforo Alerta Covid-19 rojo.

“No vuelvan a comprar vuelos con los rateros de BestDay, quieren obligar a sus clientes a viajar aún con semáforo rojo. Pero el colmo? Salí positivo a Covid y quieren que aún así viaje entre comentarios sarcásticos y burlas de sus empleados. Son un asco! Son inhumanos!” Daniel Bisogno

No vuelvan a comprar vuelos con los rateros de @BestDay_Travel quieren obligar a sus clientes a viajar aún con semáforo rojo. Pero el colmo? Salí positivo a Covid y quieren que aún así viaje entre comentarios sarcásticos y burlas de sus empleados. Son un asco! Son inhumanos! — ALEX BISOGNO (@ALEXB_BISOGNO) — ALEX BISOGNO (@ALEXB_BISOGNO) December 18, 2020

Todos estos problemas se suman a su supuesto despido de Daniel Bisogno en TV Azteca tras el pleito con Javier Ceriani, ya que llamó al conductor de Chisme No Like “asqueroso” y “bruja malcogida”. Los rumores comenzaron porque Daniel Bisogno tiene una semana que no aparece en el programa Ventanenado.