Cynthia Rodríguez fue protagonista de varias caídas durante el programa 'Venga la Alegría'

En los últimos años Cynthia Rodríguez se ha convertido en una de las conductoras favoritas del programa matutino 'Venga la Alegría', gracias a su talento y belleza. Sin embargo, aunque es muy profesional frente a las cámaras, ha pasado por varias caídas en el programa.

A lo largo de este 2020, Cynthia se ha caído más de 4 veces, pero ha tomado cada momento con gran humor. En un video que circula en redes se puede ver a Cynthia Rodríguez a punto de entrar a cuadro cuando de repente se resbala, provocando que diera el azotón, situación que ni ella misma puede explicar.

Y fue justo esta mañana que la pareja del cantante Carlos Rivera terminó 'besando' de nuevo el piso, mientras participaba en una de las famosas dinámicas del programa. Sin embargo, en entrevista aseguró que esta será la última caída de este año y promete que el 2021 tendrá más cuidado de no perder en control.

“Pobrecita, una vez más se cayó, pero su actitud es lo mejor, te amo”, “Todavía no se acaba el año, mañana todo puedo pasa amigar”, “Ten cuidado hermosa, no te vayas a romper”, “Siempre tan simpática con sus caídas, me encantas”, "Hasta para caerte tienes gracia, eres hermosa", son solo algunos de los comentarios por parte de sus fans.

¡Con esta caída es cómo nuestra querida @cynthiaoficial cierra este 2020! 🙌🏻🎊🤣📺 #DetrásDeVLA pic.twitter.com/lhzMGqB1CN — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 30, 2020

Cynthia Rodríguez acapara miradas con sus looks

No cabe duda que Cynthia Rodríguez acapara miradas con su espectacular figura a cada momento, ya que en días recientes compartió unas fotografías en las que luce un bikini y deja ver su espectacular figura.

La actriz llamó la atención de sus más de dos y medio millones de seguidores, con su look resalta sus piernas tonificadas y aplanado abdomen.