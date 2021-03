Cepillín habría ingresado a terapia intensiva por insuficiencia cardiaca, por lo que su hijo pidió oraciones para él.

Hace unos días se dio a conocer que Ricardo González, quien es mejor conocido como Cepillín se sometió a una cirugía de emergencia tras haber sufrido un accidente en su casa, sin embargo, este domingo 7 de marzo de 2021, se reportó que está en terapia intensiva.

La periodista María Luisa Valdés, amiga cercana a la familia González Gutiérrez, escribió en su cuenta de Twitter sobre el estado de salud de Cepillín, e indicó que se encuentra en cuidados intensivos a causa de insuficiencia cardiaca y una neumonía.

“Una oración por Cepillín, entró a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía”. María Luisa Valdés

Familia de Cepillín pide oraciones para él

Por su parte, Ricardo González Jr. hijo de Cepillín, sin dar más detalles, pidió a sus seguidores, en su cuenta oficial de Facebook, que hagan oraciones por el ‘payasito de la tele’.

“Les pido a todos sus oraciones para mi papá”. Ricardo González Jr.

Anteriormente, el hijo de Cepillín reveló que a su padre le colocaron una “estructura de fierro” , en parte de su columna vertebral, que salió afectada después de que el famoso evitara caerse de las escaleras de su hogar.

Asimismo, Ricardo González Jr. detalló que Cepillín, de 75 años de edad, no la estaba pasando del todo bien, porque padecía de dolores corporales muy fuertes.

“Esta noche ha sido hasta ahorita la peor, porque como familia nos estamos turnando cada día y me tocó esta noche y él no durmió, ni yo tampoco. No importa que no duerma, sigo mortificado yo, porque no se hallaba él”. Ricardo González Jr. hijo de Cepillín



Cabe mencionar que, tras la cirugía, Cepillín reapareció en redes sociales, debido a que el youtuber Rey Grupero , compartió un video en el que contó que visitó al 'payasito de la tele' en el hospital.

En la grabación se pudo apreciar que Cepillín agradeció a todos sus seguidores por el apoyo que le han brindado, tanto de ánimos como económico, ya que Ricardo González Jr. pidió ayuda para solventar los gastos.