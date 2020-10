La actriz puntualizó que ha sido atacada por una información falsa ya que aseguro que no conoce al esposo de Sandra Echeverría.

Hace unos días surgió el rumor de que mientras Sandra Echeverría se encuentra recuperándose del Covid-19, su esposo Leonardo de Lozzane saldría con Cecilia Galliano.

La información tomó fuerza luego de que Laura Zapara retuiteó la noticia. Tras la polémica, la actriz desmintió cualquier romance y aseguró que no sale con personas casadas.

En entrevista con el programa Hoy dejó en claro que no sabe porque inventaron una información así, ya que ella no conoce al cantante.

"No, no, están totalmente perdidas, o sea no hay manera, ni lo conozco" Cecilia Galliano

En el video señaló que la información pudo haber salido porque tiene un amigo con el que ha salido que se parece a Leonardo de Lozzane.

"Miren cómo pasé el cumpleaños con Lozanne… es igualito, o sea dime si no, yo creo que lo debieron haber confundido porque aparte está alto, flaco… de hecho salió del teatro y nos reíamos porque le pedían fotos como si fuera Leonardo" Cecilia Galliano

Durante su entrevista Cecilia Galliano le envió un mensaje a Laura Zapata y le pidió que no sea chismosa.

"Laura... o sea, no sé si ya te estás quedando ciega, pero antes de tirar una información así, donde es un hombre casado y al igual respeto a su familia, conozco a su mujer, tienes que checar… no seas chismosa Laura… yo no sabía que Laura trabaja en algún programa del espectáculo…. ¿y ahora dice chismes?" Cecilia Galliano

La actriz recurrió a sus redes sociales donde les pidió a las personas que detengan los insultos en su contra por un chisme que no tiene fundamentos.

"Aparte de lastimar a una familia por el chisme… estoy recibiendo insultos de gratis, de que si robo maridos, de que si soy esto, de que si soy el otro, a ver personas, chequen por favor la información antes de insultar” Cecilia Galliano

En su video Cecilia Galliano puntualizó que no sale con hombres casados. También señaló que esta segura que esos rumores no le han afectado a Sandra Echeverría y Leonardo de Lozzane.

"Yo soy soltera, no salgo con hombres casados, no me interesan los hombres casados, y como se lo dije a la prensa, a las pruebas me remito" Cecilia Galliano

Ya en entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, la actriz señaló que Sandra Echeverría publicó un mensaje en el que había aclarado la situación y puntualizó que todo fue un malentendido.