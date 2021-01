Trabajadores de una farmacia pidieron al actor Bruce Willis que se retirara del establecimiento por no tener cubrebocas

En una farmacia de Los Ángeles, al protagonista de Duro, Bruce Willis, los trabajadores del lugar tuvieron que pedirle que se retirara del establecimiento debido a que este no portaba los insumos de sanidad.

Así lo reportó por la tarde la sección Page Six del New York Post, quien relató que varios consumidores de la farmacia se molestaron al percatarse de que Willis no estaba utilizando cubrebocas.

Y es que gran parte de las molestias se debieron a la indiferencia de Willis, quien traía una bandana alrededor de su cuello, la cual fácilmente se pudo haber colocado, para taparse la nariz y la boca; sin embargo, optó por salirse del lugar sin su mercancía.

Esta escena fue la captada por el medio antes mencionado: el actor de 65 años saliendo del comercio sin un cubrebocas y sin haber realizar sus compras.

Asimismo, se mencionó que el Willis no iba acompañado, pero tenía a otras personas cerca de él que se mostraron altamente preocupadas porque este ignorara los protocolos de seguridad Covid-19.

Tras volverse viral en redes sociales, los internautas comenzaron a recordar las simpatías políticas del señor Willis con el Partido Republicano y Donald Trump.

Bruce Willis durante la pandemia

Bruce Willis pasó gran parte de la cuarentena con su ex esposa Demi Moore y sus tres hijas mayores, Scout, Rumer y Tallulah, en la casa de la familia en Idaho; la actriz de 58 años compartió varias fotografías del tiempo que compartió con su ex marido durante el aislamiento.