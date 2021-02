Aylín Mujica decidió no quedarse callada y respondió al cuestionamiento de Pepillo Origel sobre “cómo llegó a México”.

Tal parece que el escándalo entre Aylín Mujica y Pepillo Origel continúa, y es que, desde que el periodista presumió que viajó a Miami, Florida, Estados Unidos, para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, ha sido blanco de críticas.

Recordemos que hace unos días, durante el programa ‘Suelta la Sopa’, Aylín Mujica dio su postura sobre Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, luego de que se aplicara la vacuna, afirmando que “se voló la barda” , y lo señaló de “egoísta” , situación que generó una discusión entre la conductora y su compañera, Vanessa Claudio.

Fue así que Pepillo Origel, de 73 años, probablemente no tomó de la mejor manera la opinión de Aylín Mujica, pues publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram, en la que aparece junto a la cubana, pero le cuestionó: “ ¿Ya se te olvidó cómo llegaste a México? Porque a mí no”.

Aylín Mujica le recuerda a Pepillo Origel cómo llegó a México

En la emisión en vivo de ‘Suelta la Sopa’, del pasado 25 de febrero de 2021, Aylín Mujica decidió no quedarse de brazos cruzados y se le fue con todo a Pepillo Origel, a quien le recordó cómo llegó a México.

En un primer momento, la también actriz de 46 años de edad, se defendió aclarando que lo único que había hecho es “emitir un criterio como lo hace Pepillo todo el tiempo” e hizo énfasis en que podía estar de acuerdo o no, sin embargo, respecto a la publicación así respondió:

“Traté de interpretarlo, Pepillo, pero no veo manera. Primero, porque, cómo olvidar cómo llegué a México, y es precisamente lo que me hace levantarme todos los días de mi vida, a salir, a luchar la comida y a sacar adelante a mis hijos. No se me puede olvidar”. Aylín Mujica

Asimismo, la famosa, de origen cubano, le mencionó al periodista que él vio claramente cómo trabajaba en 1994 , año en el que ella tenía que decidir “si ir a un casting o comerse una torta”, debido a que aseguró que “pasé mucha hambre, dormí en un banco en un parque”.

Es así que Aylín Mujica aseguró que los primeros meses desde su llegada a México no le fue “nada fácil”, pero detalló que Pepillo Origel no fue quien la apoyó sino otra persona del mundo del espectáculo.

“Quien me apoyó, Pepillo Origel, no fue precisamente tu persona, fue la señora Florinda Meza, a la cual, le estoy eternamente agradecida. Todo lo que he ganado en mi carrera ha sido por el esfuerzo, por mi tenacidad y por mi entrega. Con mucha perseverancia, muchísimo sacrificio de estar separada de mi familia y mis hijos, y tú lo sabes”. Aylín Mujica

Aylín Mujica puntualizó en que no comprendió el objetivo de la publicación de Pepillo Origel, y lo invitó a que frente a las cámaras explique esa circunstancia.

Cabe mencionar que tras la polémica, Pepillo Origel eliminó la foto con Aylín Mujica, de su cuenta de Instagram, y por el momento no ha dicho más del tema.