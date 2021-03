Laura Pons dijo que denunciará ante las autoridades a Arturo 'Turry' Macías por el presunto abuso sexual en su contra cuando era menor de edad

El actor y locutor Arturo 'Turry' Macías, quien actualmente es la voz oficial del programa 'Hoy', ha sido acusado de abuso sexual en contra de una menor de edad.

En entrevista con 'Ventaneando', la actriz Laura Pons reveló que cuando tenía 17 años Arturo Macías se propasó con ella durante una cita que él había planteado como una salida al cine, pero cuando iban en camino, el conductor cambió el rumbo y la llevó a un motel.

“Tuve un abuso sexual de parte del locutor Arturo Macías"

Laura Pons, actriz

Laura Pons afirma que Arturo Macías ayudó a su familia, pero "nada es gratis en esta vida"

Laura Pons narró que ella y su familia conocieron a ‘Turry’ Macías en una expo de XV años, durante una época en la que estaban “muy vulnerables económicamente” y por ello, el locutor del programa ‘Hoy’ les ayudó, “dándoles algunos productos de la radio, como discos, CD’s, cosas así”, para que los vendieran y obtuvieran dinero.

“Como dicen por ahí, pues nada es gratis en esta vida, y él me dijo: ‘vamos a comer y al cine, como amigos, a pasar un rato y nada más” Laura Pons, actriz

Con la voz entrecortada, Laura Pons señaló que cuando estuvo sola en el auto con Arturo Macías, él le dijo que en lugar del cine, irían a otro lugar a pasarla bien.

“Mis papás, o sea, me preguntó yo, ‘¿cómo me dejaron ir con él?’... Tenía 17 años, era menor de edad. Dentro de su auto me dijo ‘¡Ay no Lau!, mejor vamos a otro lado a cotorrear, a pasarla bien’. Y yo ‘bueno, ¿a dónde me va a llevar?’, y pues mi sorpresa fue que me llevó a un motel”

Laura Pons, actriz

“Se pone el condón, le digo ‘no Arturo, ¿qué te pasa?’

La actriz afirmó que ella se negó a entrar al hotel pero él logró convencerla y cuando estuvieron solos en la habitación, ‘Turry’ Macías se quitó toda la ropa frente a ella.

“Era la primera vez que veía un hombre desnudo. Él se metió a un jacuzzi y me dijo ‘vente Laura’ […] Me metí con él porque me insistía y estando ahí, él en un momento se empezó a masturbar, yo no sabía nada de sexualidad a esa edad… para mi era como quedarme en shock, decía ‘es una pesadilla, lo estoy soñando, ¿qué hago aquí?’” Laura Pons, actriz

Minutos después, Pons señaló que salieron del jacuzzi y él se fue a la cama, instante en el que sacó un condón y le dijo que se desnudara por completo.

“Se pone el condón y digo que no, le digo ‘no Arturo, ¿qué te pasa?’, de inmediato prende la televisión y me pone pornografía. Me acuerdo en un momento me dice ‘relájate Lau’, y me hizo sexo oral. Lo cierto es que no me penetró, pero si pasó eso” Laura Pons, actriz

Entre lágrimas, Laura Pons afirmó que levantará una denuncia ante las autoridades. Dijo que no había contado nada porque no se sentía segura de decirlo.