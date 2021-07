Arturo Peniche se separa de su esposa después de 38 años de casados

Vaya sorpresa la que dio el primer actor Arturo Peniche quien reveló al programa de YouTube ‘En Casa de Mara Patricia Castañeda’ que tras 38 años de matrimonio, ya está separado de su esposa Gabriela.

El actor dijo en entrevista que desde hace más de 6 meses ya no viven juntos, sin embargo se hablan por teléfono ocasionalmente. Reveló que sus hijos no aceptan este distanciamiento, pero él solo les pidió que se mantengan al margen y neutros.

Arturo Peniche de 58 años confesó que no hay vuelta atrás, pues él ya tomó la decisión de alejarse debido a que ya no se entendían “cuando ya todo es molesto, es mejor decir adiós”.

"Estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un chingón en todo, tomé la decisión de quitarme de ahí (en matrimonio), no la he vuelto a ver en mes y feria"

Arturo Peniche. Actor