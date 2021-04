En Instagram, Arturo Islas criticó a influencers como Luisito Comunica por ignorar e incluso burlarse de las causas ambientales

Arturo Islas es un gran defensor de las causas ambientales, sobre todo en lo que respecta al cuidado animal. En su cuenta de Instagram, el conductor publicó el momento en el que rescata a un elefante llamado Big Boy.

En el video, Arturo cuenta cómo, junto al empresario Mr. Tempo, lograron que el paquidermo fuera llevado a uno de los santuarios de elefantes más grandes del mundo.

Arturo Islas también criticó a Eugenio Derbez por mantenerse indiferente ante el maltrato animal

En el mismo video, Arturo Islas arremetió contra diversas personalidades por no apoyar y ser ignorantes ante la lucha ambiental, como Luisito Comunica y Eugenio Derbez, embajador de ‘Animal Heroes’.

“Los influencers se cruzan de brazos, no aportan absolutamente nada. ¿Y saben por qué? Porque son egoístas, no entienden, porque hay que bajarse los pantalones y que te vean las nalgas para que te hagas viral” Arturo Islas

Arturo Islas también expresó que trató de contactar a diversos influencers para que lo apoyaran en su causa, pero ninguno le respondió. “Los influencers se cruzan de brazos, no aportan absolutamente nada”, dijo.

“Son egoístas, no entienden, porque hay que bajarse los pantalones y que te vean las nalgas para que te hagas viral” Arturo Islas

Además, mencionó que el youtuber Luisito Comunica se burló de las causas ambientales en un video que publicó en sus redes sociales hace tiempo.

"Una vez se burló un influencer, Luisito Comunica, cuando hizo un video sobre la ONU poniendo en su Twitter ‘Síganme’ y burlándose. Se estuvo burlando y me quedé callado, nunca dije nada, hasta hoy lo estoy diciendo” Arturo Islas

Arturo Islas confesó que dejó ‘Survivor México’ por rescatar al elefante Big Boy

Incluso, Islas confesó que rescatar a este elefante fue lo que le impidió regresar al reality show Survivor Mexico: "Yo he dejado todo, ni siquiera pude continuar con Survivor. Ahorita están grabando, ¿no era el conductor yo? No pude siquiera decir: ‘Azteca, aquí estoy’”, expresó.

Sin dar nombres, Arturo Islas también comentó que hubo políticos que prometieron ayudar a encontrar refugio para el elefante e iban apoyar con dinero, pero al final, le dieron ‘atole con el dedo’.

"Si les hubieran importado los animales estarían aquí rajándose la madre” Arturo Islas

Para apoyar a su causa de rescatar a este animal, Arturo Islas evitó contestar mensajes y llamadas, ya que su prioridad era rescatar al elefante Big Boy. “Eso es lo que pasaba, estaba entregando mi vida a esto, esto no es un show", dijo.

"Saquemos a estos animales de aquí, unámonos. México necesita líderes que se quieran unir, no gente que desde su celular está atacando desde la ignorancia y haciendo menos a las personas" Arturo Islas

Rumbo al final del video, Islas puntualizó que no solo hablaba de su iniciativa, sino que se refería a cualquier otra causa benéfica.” Igual se me fue la boca de más, pero no me importa lo que tenga que pasar, carajo, porque si no cambiamos, si no entendemos que hay esfuerzos, no vamos a llegar a ninguna parte", finalizó.