La cantante Tania Libertad revela que Armando Manzanero no creía en el coronavirus y continuó viajando

Tras la noticia sobre la muerte de Armando Manzanero por Covid-19, la cantante Tania Libertad no solo lamentó el fallecimiento del cantante, también reveló que él no creía en el coronavirus, por lo que continuaba con su vida y viajes habituales.

Durante una entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’, Tania Libertad aseguró que, durante los meses de marzo y abril, Armando Manzanero y ella tuvieron una conversación en la que el famoso cantautor manifestó no creer en la existencia del virus.

‘Manzanero no creía en el coronavirus’: Tania Libertad

La cantante Tania Libertad contó durante la entrevista que Armando Manzanero se mostraba incrédulo ante el virus, razón por la que sus viajes seguían.

“Cuando la pandemia comenzó, hablamos. Por marzo y abril y me dijo ‘No, eso no existe'” Tania Libertad

Tania tomó como ejemplos los últimos viajes de Armando Manzanero a Oaxaca, para celebrar su cumpleaños, y a Mérida, para inaugurar el Museo ‘Casa Manzanero’.

"No creía en el Covid-19, él no creía que existía. Tan no creía que cuando hemos hablado en los últimos días, su esposa y su hijo le decían que no saliera. Y fue a Oaxaca y siguió haciendo su vida normal, yo creo que eso también le perjudicó bastante” Tania Libertad

Maxine Woodside, conductora del programa de radio ‘Todo para la mujer’, también recordó una breve conversación que tuvo con Armando Manzanero en un centro comercial, en la que él detalló que estaba "harto de estar encerrado" y que sus viajes de la Ciudad de México a Mérida seguían siendo recurrentes.

El último viaje de Armando Manzanero

Antes de presentar los primeros síntomas de coronavirus, Armando Manzanero se presentó en su natal Mérida para la inauguración de la 'Casa Manzanero', un museo en su honor.

Algunos días después del evento, Manzanero inició con tos y algunos malestares más que provocaron que el día 17 de diciembre fuera trasladado a un hospital de la Ciudad de México.