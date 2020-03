Nina y Mía Rubín le tienen prohibido usar TikTok a Andrea Legarreta

Nina y Mía Rubín no quieren que su mamá haga retos en TikTok.

Luego de que se hicieran virales algunos videos de Erika Buenfil usando la plataforma digital TikTok gracias a sus hijos, la conductora de Hoy Andrea Legarreta aprovechó el momento para comentar que sus hijas Nina y Mía Rubín le han prohibido ingresar a la viral red social.

Todo esto surgió luego de que la actriz Itatí Cantoral narró como fue que su hija le ayudó hacer el reto de TikTok “Maldita lisiada”, frase popular de Soraya Montenegro, villana que interpretó en la telenovela María la del Barrrio en el año 995.

Contrario a otras artistas como que han revelado que es gracias a sus hijos que saben usar TikTok Legarreta confesó, reveló que sus hijas le tienen prohibido usarlo.

“Mis hijas (me dicen) mamá por favor tú no mamá, si te encargo que tú no… y yo (les contesto) no, no te preocupes… tengo ahí como cuatro porque hace mucho, esta cuenta se llamaba Musical.ly, entonces la abrimos y hacíamos videos, o sea, todos los videos que yo tengo son de ellas chiquititas, y entonces (ahora me dicen) por favor no” Andrea Legarreta. Conductora

Ante dicha revelación, Galilea Montijo pidió a las hijas de Legarreta disculpa, pues ella si hace el ridículo haciendo videos junto a su amiga Inés Gómez Mont.