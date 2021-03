Ana Brenda Contreras tuvo una entrevista con Isabel Lascurain, a quien reveló que pasó un cumpleaños en la cárcel

Isabel Lascurain abrió su canal de YouTube y como madrina de este nuevo proyecto presentó a la actriz Ana Brenda Contreras, quien abrió su corazón con detalles de su infancia.

Ana Brenda Contreras contó que cuando tenía 12 años su mamá la llevó a la cárcel para llevar regalos y comida, acción que la dejó muy marcada y le dio una gran lección que en su momento no comprendía porque le daba miedo.

"Habría tenido, no sé, 12 años pues a esa edad dices ¿no, por? Me da miedo, no conozco a nadie y me dejó tan marcada ese día llevar regalos. Me acuerdo perfecto que una Navidad mi mamá me dice: De regalo de cumpleaños vamos a ir a llevar platos de comida a la cárcel" Ana Brenda Contreras

Recordemos que Ana Brenda Contreras de 34 años de edad, nació un 24 de diciembre y con motivo de la Navidad, su mamá la llevó a un reclusorio para repartir comida y luego regalos a los niños que no tenían y una piñata, en vez de tener una piñata con sus amigos, la mamá de la actriz la llevaba a festejar con unos niños de una colonia de escasos recursos.

Ana Brenda Contreras contó que su madre, en esos tiempos era "defensora de las causas difíciles.

Ana Brenda Conteras le gustaría adoptar

En el video Ana Brenda Contreras habló sobre su vida personal y profesional. En ese sentido la actriz destacó que le encantaría formar una familia, ya que siempre ha sido muy maternal.

La famosa actriz Ana Brenda Contreras de 34 años destacó que aunque es algo que quiere tampoco es algo que considera urgente, sin embargo está consciente de que el tiempo corre y le gustaría adoptar.