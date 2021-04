Un audio filtrado revela el supuesto momento en que Alfredo Adame le rompe el brazo y las costillas a un hombre

Alfredo Adame, candidato de Redes Sociales Progresistas por una diputación federal en el distrito 14 de la CDMX, golpeó, amenazó y le rompió el brazo y las costillas a un hombre, según revela un audio filtrado por por el programa "Chisme, no like".

En el audio se escucha el momento en que Alfredo Adame discute, aparentemente con un empresario que le reclama una cantidad que no le fue pagada , a lo que el también actor mexicano responde que no se le va a entregar más dinero, porque no se le debe nada.

Alfredo Adame se va a los golpes con todo y escoltas

Alfredo Adame habría golpeado a un hombre que le habría realizado publicidad, acompañado de sus escoltas, motivo por el que la víctima teme denunciar aún cuando el candidato de RSP le rompió uno de sus brazos y las costillas, de acuerdo con información de los conductores de "Chisme, no like".

"No te equivoques, cabrón. A mí no me vas a decir esas pendejadas. Eres un pendejo de mierda que no tiene ni oído. Si se te debe, se te paga... A mí no me estés diciendo que te estoy robando" Alfredo Adame en audio disfrazo.

Durante la emisión del programa, los presentadores dijeron saber de muy buena fuente quién fue el afectado y aseguraron estar a punto de convencerlo de que realice una denuncia formal contra Adame, ya que se encuentra amenazado , además de que no se le habría pagado la deuda, que correspondería a la publicidad de varios llamados.

Audio filtrado

En el más reciente audio filtrado de Alfredo Adame, el actor de telenovelas se va directo a los golpes contra un hombre que habría sido violentado también por su personal de seguridad. En la grabación es posible escuchar gritos, sonido de cristales rotos y testigos pidiendo que se tranquilicen.