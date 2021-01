En entrevista Alfredo Adame aseguró que ya no se peleará con diferentes personalidades ya que se quiere dedicar a la política.

En los últimos años Alfredo Adame ha protagonizado diferentes escándalos, sin embargo a días de haber iniciado el 2021 el conductor reveló que dejará atrás las peleas para dedicarse a la política.

De acuerdo con el famoso este año quiere dedicarse a su carrera en el ámbito político por lo que ya no se meterá en discusiones que no tienen que ver con sus aspiraciones.

Alfredo Adame quiere que dejar atrás la polémica

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’ Alfredo Adame señaló que ya todas las personas que lo han atacado han quedado fuera de su vida.

“Ya no le contesto a todas esas personas, a este cuate el ‘Cazafantasmas’ que sigue fastidiando y va a ser mi peor pesadilla. A mí no me hace nada esta mujer Susan Quintana ya desapareció, Diana Golden, Mary Paz Banquells, Rocío Banquells, Laura Zapata, Laura Bozzo y todos ya desaparecieron de mi vida” Alfredo Adame

El conductor destacó que en un principio le entretenía participar en esta clase de polémicas y escándalos, sin embargo ha decidido mantenerse alejado de la polémica y dedicarse a la política.

“Al principio sí me divirtió, sí me entretenía, sí me reía, pero ahorita ya se me hace… como voy a la política, voy a de alguna manera tener mucho trabajo, pues entonces ya no vale la pena perder el tiempo en esas cosas” Alfredo Adame

Alfredo Adame aseguró que pese a lo que se podría pensar las peleas no han afectado su imagen e incluso las personas lo siguen apoyando.

“Te quiero decir que con todos esos pleitos, mi imagen no se trastocó, no se afectó, no absolutamente nada, me lo dicen las personas en las redes, todo el mundo sigue conmigo y me siguen apoyando” Alfredo Adame

En este sentido detalló que aunque siempre hay haters el cuenta con la aprobación de las personas que lo siguen viento como alguien trabajador, responsable y educado.