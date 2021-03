A través de su cuenta de Instagram, Rey Grupero mostró un video en el que supuestamente Alfredo Adame amenaza a una familia con una pistola.

La pelea entre Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, y Alfredo Adame continúa. En su cuenta de Instagram, el youtuber ha compartido varios videos en el que pide quitar al famoso la candidatura a la diputación por el partido Redes Sociales Progresistas.

Para comprobar sus dichos el influencer compartió un video en el que supuestamente el actor amenaza a una familia con una pistola.

Rey Grupero exhibe video de Alfredo Adame supuestamente amenazando a familia con pistola

En su cuenta de Instagram, Rey Grupero ha cuestionado que Alfredo Adame tenga una candidatura a la diputación y le ha pedido al partido Redes Sociales Progresistas quitar el apoyo al famoso pues considera que no se encuentra apto para la política.

Para probar sus dichos el influencer compartió un video en el supuestamente el conductor amenaza a una familia con una pistola.

De acuerdo con el youtuber, el famoso amedrentó a civiles que se encontraban transitando por una calle. En las imágenes se puede ver al presentador discutiendo con unas personas, mientras que otras le piden que se tranquilice.

“Cómo puede ser que @rsp_nacional le dé la oportunidad a este tipo para llegar a tener un puesto político”, fue el mensaje que utilizó Rey Grupero para acompañar el video de Alfredo Adame.

Alfredo Adame: “No era pistola, sino gas pimienta”

Luego de la viralización del video, Alfredo Adame le contestó a Rey Grupero y aseguró que no amenazó a una familia con una pistola.

En entrevista para ‘Infobae México’, el conductor destacó que se trata de un clip viejo que en su momento había utilizado en su contra Carlos Trejo .

Alfredo Adame explicó que los hechos ocurrieron cuando fue auxiliar a su hijo, pero jamás amedrentó a una familia con una pistola pues lo que tenía en ese momento era un bastón de seguridad y gas pimienta.

“Eso quedó aclarado hace un año ocho meses. Se desvíelo el coche de mi hijo, fui por él con una grúa. Y, más o menos a las 12:15 de la noche estábamos entrando a mi casa con la grúa, yo saqué mi coche, lo dejé ahí pegadito y de repente, en lo que estábamos haciendo la maniobra, llegaron estos cuatro carros donde venía gente pedísima, ahogadas de alcohol” Alfredo Adame

El conductor relató que las personas se encontraban con alguna sustancia y empezaron a amenazarlos, por lo que el se molestó y decidió enfrentarlos.

“En ese momento un estúpido que venía en el asiento de atrás del primer coche empezó a gritar que: ‘te voy a matar’ y ‘pinche wey, muérete, te rompemos la madre’ y no sé qué. Ya cuando me hartó me acerqué y le dije: ‘qué pedo traes conmigo, cabrón’. Entonces el wey hizo como que iba a sacar una pistola” Alfredo Adame

Alfredo Adame señaló que no tiene una pistola ya que sólo se enfrentó a ellos con un bastón de seguridad y gas pimienta.

“Ahí estaba mi coche, saqué un bastón de seguridad y un gas pimienta, llegué y le dije: ‘Órale, cabrón. Bájate y te reviento toda tu puta madre’. Y hasta la borrachera se le bajó, no le quiso ni entrar, no se bajó ni nada y la hija empezó a gritar y todo el rollo” Alfredo Adame

En su entrevista, el presentador destacó que el que difundió el video fue Carlos Trejo ya que lo quería perjudicar. Además puntualizó que si alguien le comprueba que tenía una pistola le da 206,184.00 pesos.