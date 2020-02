Alfredo Adame dice haber sido acosado sexualmente por 'Cachirulo'

Alfredo Adame recuerda todas las veces que sufrió acoso sexual siendo un niño. El productor Enrique Alonso 'Cachirulo' fue uno de sus acosadores.

A unas semanas de que Alfredo Adame revelara a la revista TV Notas haber sufrido agresión y acoso sexual cuando apenas era una adolescente, el veterano actor retoma el tema y asegura que 'Cachirulo' fue uno de sus acosadores.

En declaraciones para el programa ¡Suéltalo aquí! de Multimedia 7, el también conductor de televisión profundizó respecto a los abusos y agresiones que sufrió cuando apenas tenía 11 años, edad en la que recibió una insinuación sexual de parte de Enrique Alonso 'Cachirulo', quien alcanzó la fama por su participación en el programa infantil de televisión “Teatro fantástico”.

“Estaba siempre ahí y siempre me coqueteaba... Un día se me acercó y me dijo: cómo estás, no sé qué, y de repente se me acercó mucho y me dijo: 'oye, ¿no quieres ir a mi departamento?” Alfredo Adame. Actor

No obstante, el rival de Carlos Trejo no aceptó la invitación debido a que su padre siempre le decía que ante ese tipo de situaciones lo mejor era correr o soltar un puñetazo.

A los 12 años, el famoso pasó por una situación similar fue acosado sexualmente por un fraile que intentó tocarlo y hasta le pidió bajarse los pantalones, razón por la que terminó golpeándolo: “le receté tres golpes, le tiré tres dientes y ahí se paró el asunto”.

Tres años después, a los 15 años sufrió acosó por parte del director de su escuela, quien le tocó el pene con el pretexto de sobarlo pues en aquel momento Alfredo tenía un malestar físico.

Al respecto y tras finalizar su relato, Adame aconseja a todos aquellos que hayan pasado o estén pasado por una situación de acoso, hablar con sus padres, al igual que pide a éstos escuchar a sus hijos y prestar atención ante cualquier alarma de acoso.

Sin más, acá el video de las declaraciones: