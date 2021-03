En entrevista Alejandro de la Madrid habló sobre las críticas en contra Fátima Molina y aseguró que sólo son espejos de los haters.

Luego de que Fátima Molina recibió un sinfín de críticas por su aspecto, diversas celebridades han salido en su defensa tal es el caso de su compañero Alejandro de la Madrid.

En una reciente entrevista el actor fue cuestionado sobre la polémica en torno a Fátima Molina, protagonista de ‘Te acuerdas de mi’, y aseguró que la pandemia no ha enseñado nada a la sociedad ya que las personas siguen siendo muy crueles.

Alejandro de la Madrid destaca que las críticas son reflejo de uno mismo

En el video compartido por el programa Hoy, Alejandro de la Madrid destacó que pese a las críticas Fátima Molina continúa muy enfocada en su trabajo en la telenovela ‘Te acuerdas de mi’.

“La veo muy bien, la veo muy concentrada en su trabajo, es una chava muy profesional, una actriz estupenda. Es una lástima que haya sucedido esto y que ella se vea como en medio" Alejandro de la Madrid

Tras los malos comentarios en contra de Fátima Molina, el actor aseguró que muchas las personas publican cosas sin saber el estado de ánimo de la otra persona, lo que los puede afectar en su vida.

“A veces resulta que hay cosas que dicen o que hablan y no saben tampoco como nosotros estamos listos para recibir ese tipo de cosas. Ella a lo mejor entre tanto trabajo pues no estaba lista y son ataques que me parece que están de más y que sobran” Alejandro de la Madrid

Alejandro de la Madrid puntualizó que muchas veces las críticas son un reflejo de lo que las personas tienen adentro y no tienen que ver con la persona a quién están cuestionando.

“Dicen que las cosas que escribes son las cosas que tu ves de ti mismo, a veces son como puros espejos. Entonces hay que echarles una revisada” Alejandro de la Madrid

El actor Alejandro de la Madrid puntualizó que con la pandemia las personas no han aprendido nada y siguen siendo muy crueles.

“Parece que no hemos aprendido nada con todo esto que nos ha estado pasando, un poco más de compasión y empatía con la gente. Nos hemos vuelto muy crueles” Alejandro de la Madrid

Antes de finalizar su entrevista, Alejandro de la Madrid desmintió que ‘Te acuerdas de mi’ vaya a cambiar de horario y destacó que les ha ido muy bien tanto en México como en Estados Unidos.