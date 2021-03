Aislinn Derbez aseguró que ya no le gustan los tatuajes y reaccionó a los diseños de José Eduardo y Vadhir.

Siempre que se reúnen los miembros de la familia Derbez, suceden situaciones que sorprenden y llaman la atención de sus seguidores, como recientemente lo dejó ver Aislinn Derbez, quien compartió el divertido momento en que se burla y critica los tatuajes de sus hermanos José Eduardo y Vadhir.

Por medio de las historias de su cuenta de Instagram, Aislinn Derbez confesó que ya no le gustan los tatuajes y manifestó sus ganas de querer quitarse los dos que ella tiene, cuestionándose si ya “será que está señora” , pero aprovechó el momento para que su hermano menor, José Eduardo le explicara el diseño en su brazo.

El nuevo tatuaje de José Eduardo es un cráneo , al que Aislinn Derbez señaló como una “ñerada”, por lo que no dudó en exigirle una justificación de la figura que plasmó en su piel.

“Esto no lo tenías la vez pasada que yo te vi, ¿Es nuevo? ¿Por qué esta ñerada? ¿Qué ganas con tener tatuajes de carcelero?”. Aislinn Derbez

Ante dicha pregunta, el hijo de Victoria Ruffo respondió que el diseño del tatuaje es “como mi banda, mi barrio me respalda”, pero tal parece que esa explicación fue a modo de broma, ya que después indicó que el verdadero significado es porque “todos vamos a terminar así”.

“En algún momento vamos a terminar así, en los huesos. No me veo así, pero algún día terminaremos en los huesos y porque me gustan las calacas”. José Eduardo Derbez

Aislinn Derbez reacciona al tatuaje de Vadhir

Luego de expresarse sobre el tatuaje de José Eduardo, Aislinn Derbez no desaprovechó la oportunidad para cuestionar a Vadhir sobre la figura que se tatuó en el pie.

La protagonista de ‘A La Mala’, reiteró que ya no le gustan los tatuajes y agradeció que ya no se hizo más, no obstante, le pidió a Vadhir Derbez que le mostrará el suyo, que es un “ alacrán ”, del cual afirmó que “da pena”.

“Es de pena ajena. Me explicas qué intento de tatuaje es eso. ¿Un alacrán que se borró por el sudor del pie?”. Aislinn Derbez

El actor de ‘El tamaño sí importa’ mencionó que era “arte abstracto, contemporáneo”, aunque admitió que “no le sudan los pies” y aún así se borró parte del tatuaje.

Por último, Aislinn Derbez no pudo contener las risas y reveló que le sudan las manos, entonces no podría hacerse un tatuaje en esa parte del cuerpo.