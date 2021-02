Belinda Schüll, madre de la cantante fue quien dio la noticia en su Instagram



A través de las publicaciones en el Instagram de la mamá de Belinda, se dio a conocer que la abuelita de Belinda, Juana Moreno se encuentra delicada de salud en España; se desconoce la causa.

Belinda Schüll , madre de Belinda, dio a conocer a sus más de 134 mil seguidores que su madre y abuela de la cantante Belinda, Juana Moreno se encuentra delicada de salud.

“En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud, les pido una oración de sanidad por ella” Belinda Schüll

Aviso @schull.belinda / Instagram

El mensaje de la mamá de Belinda respecto a la situación de salud de su mamá, Juana Moreno de 88 años, impactó a los fanáticos de la cantante quienes de inmediato expresaron su apoyo hacia la señora Schüll; hasta el momento Belinda no ha publicado nada en redes sociales respecto al tema de salud de su abuelita.

Belinda habría confesado en marzo del año pasado que su abuelita estaba delicada de salud

El pasado mes de marzo del 2020 -a inicios de la pandemia-, Belinda habría revelado que su abuelita sufrió una caída por lo que se encontraba no muy bien de salud, aunado al hecho de que sufría de enfisema pulmonar debido a que fumó durante toda su vida por lo que se encontraba preocupada por ella.

“En este momento mi abuelita está no muy bien de salud, está en Madrid. No se encuentra muy bien y la verdad me tiene un poco preocupada y triste” Belinda

Abuelita de Belinda @schull.belinda / Instagram

Las causas del porque la abuelita de Belinda se encuentra delicada de salud aún son desconocidas por lo que no se sabe si haya sido por algo relacionado al coronavirus, enfermedad que ha contagiado a un total de 2 millones 94 mil personas en España y ha cobrado la vida de 61 mil 386.

Asimismo, aunque en otros medios han asegurado que la abuelita de Belinda ha sido hospitalizada, no existen declaraciones oficiales por parte de Belinda Schüll o de la propia Belinda por lo que solo se sabe que está delicada de salud.